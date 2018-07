Birner trénuje s bývalými libereckými spoluhráči. Užívám si to, říká

K přípravě ve švýcarském klubu se má hlásit až 12. srpna, a tak si chtěl zpestřit dlouhou přípravu pobytem na ledě. „Bavil jsem se s Filipem Pešánem (trenérem Liberce), kterého považuji za svého dobrého kamaráda, že bych si sem mohl na týden přijet zatrénovat s klukama. Jsem tu momentálně s celou rodinou. Tím, že mám ještě chvíli času, než zamířím zpět do Švýcarska, jsem hledal možnost připravovat se s některým kvalitním týmem, protože tréninků na suchu už jsem měl docela plné zuby,“ vysvětlil Birner s úsměvem.

V Liberci si na pět dní pronajal bydlení a vybavily se mu vzpomínky na jízdu extraligou, kterou se zdejším týmem v ročníku 2015/16 dotáhl až k titulu mistrů a patřil k nejproduktivnějším hráčům Tygrů. „Už jsme se byli také projít po městě. Pokaždé si tu vzpomenu na ten skvělý rok, co jsem tu zažil,“ svěřil se Birner. „Dá se říct, že v kabině se znám se všemi kluky, kteří tu jsou. Jsem v dobře známém prostředí, moc si to tu užívám.“

Do Švýcarska zamířil v předminulé sezoně po krátkém působení v ruském Čeljabinsku. „Tam se mi vůbec nevedlo, od druhého týdne jsem cítil, že to není ono. Nemůžu říct, že bylo špatným krokem zkusit si znovu KHL, ale prostě to nevyšlo,“ vrátil se Birner ke složitému období ve své kariéře. „Po příchodu do Švýcarska mi hodně pomohl Roman Červenka, s nímž jsem hrál v lajně. Že jsem si ve Švýcarsku udělal nějaké jméno, byla do velké míry jeho zásluha.“

Michal Birner si pochvaluje kvalitu švýcarské ligy. To, že Švýcarsko vybojovalo na letošním mistrovství světa stříbrné medaile, podle něj není náhoda. „Švýcarská liga je oproti té české velmi odlišná. Není tam tolik individualit, spíše než na technickou vybavenost sázejí na týmovost. Hraje se tam ve velkém nasazení. Je to vlastně trochu podobné americkému stylu hokeje,“ přibližuje Birner.

Liberec v posledních dvou letech sleduje na internetu, neunikne mu žádný zápas. „Vím, jaká tu byla vloni situace, nicméně nakonec z toho byl i docela solidní výsledek. Chápu, že ambice tu jsou vyšší, než na čtvrtfinále, ale vzhledem k okolnostem odvedli kluci velký kus práce,“ míní.

Proti svému bývalému klubu se zřejmě zanedlouho postaví jako soupeř. Fribourg i Liberec totiž budou koncem srpna startovat na turnaji ve švýcarském Yverdonu. „Pokud nastoupím, určitě si to užiju. Je tu pár kluků, na které se na ledě velmi těším!“ vtipkuje zkušený útočník.