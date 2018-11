Roste z Liberce největší konkurent Komety v boji o extraligový titul?

Ten říká: „Byli bychom alibisti, kdybychom říkali, že o titul bojovat nechceme. Na druhou stranu nemá cenu nyní vyhlašovat obrovské cíle. O nich se můžeme bavit až před play off.“

Opatrnost jistě neuškodí, ale síla Liberce je zjevná. Objektivně se dá říct, že je nyní největším konkurentem Komety v boji o pohár.

Proč? Protože tým nemá slabších míst. Je konsolidovaný, sehraný a zvyklý na styl, který mu vtiskl úspěšný kouč Filip Pešán. O síle nejlépe vypovídá fakt, že ho nepoznamenal odchod Michala Bulíře. Ten v úvodu sezony udivoval neuvěřitelnou střeleckou fazonou, díky níž i více než měsíc po odchodu do KHL stále vládne tabulce kanonýrů s 13 góly.

„Mužstvo se může spolehnout na všechny čtyři formace. Nevidím tam slabinu. Dělají to dobře, s chutí, chodí jim lidi. Liberec je zkrátka na dobré vlně,“ všímá si Zdeněk Venera, úspěšný kouč, jenž si po angažmá v Olomouci dává pauzu.

Bílí Tygři hrají opravdu s nadšením a lehkostí, proto nastříleli nejvíc gólů v soutěži (o 11 víc než druhý Třinec).

Teď jejich ofenzivní síla ještě poroste: Birner během působení ve Švýcarsku nasbíral v 94 utkáních solidních 79 bodů (23+56). Produktivitou, technickou vyzrálostí a střeleckými schopnostmi je vyhlášený i Filippi.

„Liberec chce být každý rok jedním z hlavních adeptů na titul. Těmito příchody hráčů s vysokou kvalitou se nám ty šance samozřejmě zvyšují,“ uznává kouč Pešán. Jedním dechem však pro jistotu dodává: „Adeptů na titul je v extralize třináct. Pro nás je cíl udělat play off a stabilizovat výkony tak, abychom je dokázali opakovat.“

Třináct kandidátů na titul je samozřejmě přehnaně opatrný odhad, byť je extraliga skutečně hodně vyrovnaná, opravdových favoritů je však pochopitelně o dost méně.

„Teď přijde měsíc, kdy se to bude v tabulce lámat,“ přitakává Birner.

Do klíčového období jde Liberec v dobrém rozpoložení a z nejlepšího postavení. Pokud navíc vedení udrží fantastického Marka Kvapila, půjde z Bílých Tygrů strach.

„Jsou rozjetí, pak je všechno mnohem snazší. Kluci se na zápasy těší, daří se jim, mají z hokeje radost. To je strašně podstatné. Pak ze sebe tým dokáže jednodušeji vymáčknout maximum. A byť se mu nepovedl vstup do sezony, tak z dlouhodobějšího hlediska je to hodně kvalitní mužstvo. Oprávněně má velké ambice,“ říká Venera.

Posilování zvučnými jmény to jen potvrzuje: majitel Petr Syrovátko, hokejový nadšenec, po roce šetření, kdy klub sázel především na mladší hráče, znovu s chutí investuje v touze po úspěchu. Nic na tom nemění fakt, že si to může dovolit i díky odstupnému za Bulíře.



Ale pozor, karty mohou zamíchat jiné návraty: z extraligových nabídek si vybírá Tomáš Plekanec. Plzni by mohl pomoci Jan Kovář, jenž pomalu vzdává naději, že se prosadí v zámořské NHL.

„Jsme v kontaktu, byli bychom rádi, kdyby to tak dopadlo. Honza má ale pochopitelně i další nabídky z Evropy a naposledy ve středu nám řekl, že možná ještě proběhnou jednání v zámoří,“ řekl iDNES.cz sportovní manažer Západočechů Tomáš Vlasák.