Po debaklu změnili program, pak liberečtí hokejisté přejeli Kometu

Můj dům, můj hrad. Tohle rčení platí o hokejistech Liberce takřka dokonale. Zatímco venku se jim nedaří a prohráli už pětkrát v řadě, na domácím ledě slavili v neděli odpoledne proti Kometě už šestou výhru za sebou.

„Byl to velmi vyrovnaný zápas. Hráči odehráli bojovné poctivé utkání vyjma začátku třetí třetiny, kdy Brno začalo dominovat a už jsem skoro sahal po time outu. Nakonec jsme to však přečkali, byli jsme o chloupek lepší než hostující tým a zaslouženě vyhráli,“ řekl liberecký trenér Filip Pešán.

Liberečtí se museli rychle oklepat z pátečního debaklu 2:6 v Litvínově. „Řekli jsme si v šatně spoustu věcí a zvolili jsme trošku jiný program, který nakonec měl efekt,“ prozradil Pešán. „Po zápase v Litvínově jsme byli trochu pobití, a tak jsme měli v sobotu i v neděli dobrovolný trénink na ledě. Byli hráči, kteří naskočili až do zápasu a důvěru splatili.“

Liberec si už v první třetině vypracoval dvoubrankové vedení. V 8. minutě ukázal svou chytrost a zkušenost útočník Valský, který zamíchal pukem u zadního mantinelu, pak si povyjel a propasíroval puk podél betonu k tyčce překvapeného Vejmelky.

„Nejdřív jsem se chtěl natlačit do brány, ale nakonec jsem si to rozmyslel, šel jsem za bránu a začal jsem hledat, jestli se mi tam někdo ukáže. Jak jsem naznačil pohyb doprava, viděl jsem, že se brankář pohnul, tak jsem se pokusil zasunout puk k první tyči, a to se mi podařilo, protože tam zůstal kousek místa,“ popsal Jakub Valský důležitou trefu, kterou nasměroval tým k vítězství.

Na 2:0 pak prudkou ranou od pravého mantinelu zvyšoval vysoký kanadský obránce Doherty, který se za Liberec trefil vůbec poprvé.

Do druhé části vystřídali hosté brankáře, mezi tyče zamířil Kašík, ten však brzy také inkasoval, když Lenc zakončil rychlou přesilovkovou kombinaci svého týmu. Kometě se sice rovněž v přesilovce podařilo snížit, ovšem Bílí Tygři znovu našli odpověď.

Na 4:1 dával také v početní výhodě obránce Stříteský, pro kterého to stejně jako pro Dohertyho byl první gól v dresu Liberce. V úvodu závěrečné části se hosté opět dotáhli na rozdíl dvou gólů a domácí tým zatlačili, Bílí Tygři se však ze sevření vymanili a definitivní jistotu výhry jim přinesl pátý gól z hole Filippiho po skvělém důrazu Kvapila za brankou.

„Ve srovnání s pátečním zápasem v Litvínově jsme hráli poctivější hokej. Řekli jsme si, že musíme pomáhat bekům, zjednodušit útočné akce a přineslo to ovoce,“ těšilo útočníka Valského.

Zápas s Kometou začal v neděli už dvě hodiny po poledni i proto, že po jeho skončení následovala v hale autogramiáda kompletního libereckého týmu. Nejbližší utkání hrají Bílí Tygři v pátek, kdy přivítají celek Vítkovic.