Nejdřív čeká Liberec příjemné volno, pak finiš, který všechno rozhodne

„Po velkých diskuzích jsme se s kolegy domluvili, že potřebujeme především to, aby kluci pořádně zregenerovali a získali chuť do závěru sezony,“ řekl asistent libereckého trenéra Karel Mlejnek pro klubový web. „Víme, že někteří soupeři z okolí mají naplánované přípravné zápasy s týmy z KHL, Třinec či Vítkovice dokonce vyrážejí na turnaje. My se rozhodli, že především dobře potrénujeme.“

Vzhledem k postupu do semifinále Ligy mistrů byl lednový program libereckých hokejistů extrémně náročný. I proto trenéři nyní vsadili na odpočinek.

„Od nějakého 20. prosince, kdy jsme hráli doma s Mladou Boleslaví, měli kluci volno tak akorát na Štědrý den a na Silvestra. Jinak jeli v podstatě nonstop,“ upozorňuje Mlejnek.

Po pětidenním volnu čekají Bílé Tygry dva čtyřdenní tréninkové bloky. V tom druhém, který ukončí ve středu 21. února, uvažují trenéři nad modelovým utkáním s Benátkami nad Jizerou, aby hráči získali herní rytmus.

Od pátku 23. února se pak začnou chystat na domácí dvojzápas s Jihlavou, který je na programu v pondělí 26. a v úterý 27. února.

„Budeme mít tři dny na vyladění formy a nachystání na závěr základní části,“ uvedl liberecký asistent. „Hlavně v prvních dvou po sobě jdoucích zápasech budeme potřebovat od začátku chytit dobrý herní rytmus. Půjde o nesmírně důležitá utkání, souboj o klíčové body. Doufám, že se nám vydaří.“

Čtyři kola před koncem základní části extraligy jsou hokejisté Liberce se 66 body na devátém místě tabulky. Na šestý Zlín ztrácejí pět bodů, na jedenáctý Chomutov mají jen tříbodový náskok.

V závěru může pro Tygry nastat trojí rozuzlení.

1. optimistické: na poslední chvíli proklouznou do šestky zajišťující přímý postup do čtvrtfinále play-off.

2. střízlivé: udrží pozici v desítce a účast ve vyřazovací části si budou muset vybojovat v předkole. 3. krizové: klesnou mimo desítku a bude je čekat play-out o udržení.

„Na desátou příčku bývalo vždy potřeba kolem 72 či 73 bodů. To je teď primární cíl všech mančaftů, které se v našem okolí pohybují,“ uvědomuje si Mlejnek. „I Mladá Boleslav a Chomutov stále bojují o play-off, je nás sedm klubů na pět míst. Dá se očekávat, že to bude souboj až do konce.“