Na liberecké Bílé Tygry sedla střelecká bída. Dva zápasy, žádný gól

Aby Bílí Tygři v úvodních dvou kolech nedokázali vstřelit ani jeden gól, to se jim ještě za šestnáct let v extralize nestalo. Proti Pardubicím k tomu měli několikrát hodně blízko, ale postupem času se na liberecké hokejky snažící se kombinovat začala vkrádat křeč.

„Hrajeme složitý hokej, který jsme předváděli i v Plzni, a takový hokej zpočátku sezony nemá šanci na úspěch. Doufám, že dva zápasy stačily k tomu, abychom si uvědomili, že v jednoduchosti je síla a že bez bojovnosti a nasazení nemáme ani s dobrým týmem, který máme v kabině, šanci vyhrát jakýkoli zápas,“ prohlásil liberecký trenér Filip Pešán.

První domácí zápas Liberce měl přitom slavnostní kulisy. Úvod začal speciálním nástupem hráčů, hymnu zazpívala vycházející hvězdička Lina Karo, nechyběl ani koncert a po utkání navíc klub připravil autogramiádu celého A-týmu. Bílí Tygři na soupeře vtrhli jako velká voda, ale Pardubice (nejen) v úvodu zápasu podržel brankář Kacetl. Hosté pak udeřili v závěru přesilovky při vyloučení Ševce, kdy se zblízka do odkryté branky trefil Miromanov.

„Musíme víc střílet, my si pořád jen nahráváme,“ nabádal při odchodu do kabin po úvodní části útočník Lukáš Krenželok. I ve druhé třetině však byli střelecky aktivnější hosté. Liberečtí své šance proměnit nedokázali, navíc se museli bránit dvojnásobné přesilovce, kterou nakonec s velkým přispěním brankáře Willa ustáli. „Pořád prohráváme jen o gól,“ burcoval útočník Jakub Valský.

V závěrečné části však liberecký střelecký zmar pokračoval a hosté svou výhru potvrdili v závěru do prázdné branky. Jejich gólman Ondřej Kacetl zakončil zápas s úspěšností 98,39 procenta. „Z dalšího brankáře jsme udělali hvězdu,“ řekl trpce útočník Libor Hudáček, který měl sám několik dobrých šancí. „Je to od nás takové měkké, bez tvrdého důrazu před bránou. Chce to dát gól z nějaké dorážky a až pak pěkně kombinovat.“

Práce na zakončení a na přesilovkách, což jsou dvě velké slabiny Bílých Tygrů při vstupu do sezony, bude asi hlavním tématem liberecké přípravy na další extraligové kolo. V pátek se Liberec představí na ledě Chomutova a trenér Pešán nevylučuje ani změny v sestavě. „Nechci po dvou zápasech působit panicky, ale když hráči nezvednou svůj výkon, změny můžou přijít,“ řekl Filip Pešán.