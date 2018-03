Obránce Šmíd už se loučil s hokejem, teď chce úspěch s Libercem

Šmíd má za sebou bohatou kariéru v NHL, kde během deseti sezon odehrál v dresu Edmontonu a Calgary celkem 583 utkání. Před několika lety ho však začaly trápit vleklé potíže se zády a minulou sezonu musel dokonce celou vynechat. S manažerem Calgary se už dokonce dohodl, že v klubu bude pokračovat v jiné než hráčské roli.

Jenže pak přišel nový rok a lékaři Šmídovi sdělili, že by to s hokejem ještě přece jen mohl zkusit. Liberec, který ho hokejově vychoval, byl pro vysokého urostlého obránce první volbou. V květnu pod Ještědem podepsal dvouletou smlouvu, pustil se do usilovného tréninku a se svým staronovým týmem to po různých peripetiích nakonec dotáhl až do play off.

Záda podle jeho slov už nikdy nebudou stoprocentní jako dřív, ale zatím drží. Neví, jak dlouho ještě bude moci hrát hokej, o to větší má motivaci s Libercem letos uspět. Mimochodem, v NHL si za ta dlouhá léta vyřazovací část nikdy nezahrál!

„V létě jsem dřel jako blázen a jsem rád, že jsem sám sobě dokázal, že na to ještě mám. Je to pro mě zadostiučinění,“ přiznává Šmíd. „Zní to asi blbě, ale když jsem byl v NHL, tak jsem si toho tolik nevážil. Člověk to docení, teprve když odtamtud odejde. O to víc si teď vážím toho, co prožíváme v Liberci.“

Nepatří k ofenzivním bekům, jeho doménou je pečlivá obranná hra. V předkole proti Spartě si však ve třech zápasech připsal dva body za gól a asistenci a paradoxně tak patřil k nejproduktivnějším Bílým Tygrům.

Šmíd by měl patřit k oporám Liberce i ve čtvrfinálové sérii proti Hradci Králové, která začíná dnes a zítra na ledě soupeře. „Určitě to bude těžké, Hradec je jeden z nejlepších týmů po základní části. Máme respekt z každého soupeře, ale ne nějak obrovský, bude záležet hlavně na nás,“ řekl Šmíd.

Liberecký tým si věřil i v předkole na Spartu, kterou vyřídil 3:0 na zápasy. A věří si i na Hradec. „Tým se přes sezonu dobře doplnil. Máme tady zkušené hráče, kteří odehráli hodně zápasů v play off, ale mladí jsou taky vidět. Potenciál týmu je obrovský. Když hrajeme, co máme, pro soupeře je to hrozně těžké.“

Ladislav Šmíd si už za Liberec jednou play off zahrál. Bylo to před 13 lety v době výluky v NHL, kdy s týmem došel do semifinále. Dosáhne letos ještě víc?