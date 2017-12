Jaro! Jaro! Janus v brance čaroval, Liberec slavil postup

V úterní odvetě ve Švýcarsku pochytal všechny střely domácích Lvů v základní hrací době, prodloužení i v závěrečném rozstřelu a stal se miláčkem ostrůvku libereckých fanoušků v hledišti Hallenstadionu, kteří často vyvolávali „Jaro! Jaro!“.

„Jsem rád, že i díky mojí pomoci se nám podařilo vyhrát a postoupit. Snažil jsem se dělat svoji práci a doufal jsem, že rozhodneme dřív, ale nakonec jsme si to nechali až do nájezdů,“ řekl Janus po výhře 2:0 v nájezdech, která Bílým Tygrům otevřela semifinálovou bránu.

„Byl to velmi těžký zápas, ale myslím, že jsme vyhráli zaslouženě. Byli jsme lepším týmem a celý zápas jsme bojovali, i když jsme za sebou měli cestování.“

Vychytal jste všechny nájezdy soupeře. Byl jste při rozstřelu stejně nervózní jako diváci v hledišti?

Byl jsem celkem klidný. Vždyť o co jde? Když prohrajeme, svět se nezboří. Hlavní bylo myslet pozitivně a věřit klukům. Na samostatné nájezdy máme šikovné hráče. Sice jsem obránce Kolmanna jako žolíka nečekal, ale on se dlouhou hokejkou dostal za gólmana a povedl se mu perfektní bekhendový blafák.

Útočníci Redenbach s Kvapilem, kteří do Liberce také přišli v rozehrané sezoně, nemůžou v Lize mistrů nastupovat, kdežto vy ano. Překvapilo vás to?

Celkem ano, ale u brankářů na tom prý nezáleží. V Lize mistrů jsou to pro mě nové zážitky a těším se z toho. Nevěděl jsem, jak se bude sezona vyvíjet - jestli Roman Will bude víc chytat extraligu a já dostanu šanci v Lize mistrů. Nakonec se našla dobrá cesta.

Byl to s Curychem zvláštní dvojzápas: obě jeho části skončily v základní hrací době 1:0...

Mám pocit, že před zápasem hrála na stadionu znělka fotbalové Ligy mistrů, takže to pak byl asi fotbalový výsledek. V odvetě se čekalo, kdy padne první gól. Šance byly na obou stranách a gólman Curychu měl opět perfektní den. Nakonec se nám podařilo vyhrát a musím za to poděkovat i fanouškům, protože byli slyšet a z hledišti jsme cítili podporu.

Berete to tak, že když fanouškům neděláte radost v české extralize, vynahrazujete jim to aspoň v Lize mistrů?

Nevím, jestli bychom úspěchy v Lize mistrů nevyměnili za dobré výsledky v extralize. Každý zápas chceme vyhrát, ale bohužel v extralize se nám hraje hůř. Naše postavení v tabulce neodpovídá výsledkům v Lize mistrů. Sám nevím, co si o tom mám myslet, nejsem v Liberci od začátku sezony. Jsem rád, že i díky mojí pomoci se nám podařilo vyhrát a postoupit do semifinále.

Může vás úspěch na evropské scéně nastartovat i v extralize?

Mám pocit, že se vždycky vrátíme do ligy a hrajeme zase trošku jiný hokej. V české lize hraje hodně týmu defenzivně a strašně dozadu, kdežto my se jako velmi kreativní tým snažíme předvádět útočný hokej a na tom hoříme. Teď máme tři dny volno, kdy já osobně nebudu na hokej vůbec myslet. V sobotu začínáme zase trénovat a připravovat se na Mladou Boleslav.