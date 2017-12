Liberec v extralize tápe, v Evropě kosí favority a získal si prestiž

„Je to neskutečné. Jsem rád i za majitele klubu. Dává do hokeje spoustu prostředků, času i emocí. Nejen pro něj, ale pro celý klub je to obrovská prestiž,“ řekl nejlepší střelec Liberce v Lize mistrů Martin Bakoš.

Byl to ve švýcarském Curychu v úterý hodně dlouhý večer se šťastným koncem pro Liberec.

Po domácí prohře 0:1 potřebovali Bílí Tygři na ledě curyšských Lvů k postupu zvítězit. To se jim díky gólu Krenželoka ze 42. minuty podařilo a zápas šel při celkovém skóre 1:1 do prodloužení.

V něm Liberec promarnil čtyřminutovou přesilovku, takže musely rozhodovat až nájezdy. Ty tým ze severu Čech ovládl a díky trefám Bakoše a Kolmanna slavil v bouřlivém prostředí postupovou výhru 2:0.

Několik desítek libereckých fanoušků v aréně Hallenstadion propuklo v jásot. I v liberecké kabině vládla po zápase bujará atmosféra. Hráči mlátili hokejkami do všeho, co jim přišlo pod ruku, oslavit postup s nimi přišel i klubový prezident Petr Syrovátko.

Nejopěvovanějším mužem byl však trenér Karel Mlejnek, který zastupuje hlavního kouče Filipa Pešána, jenž bude mít následující měsíc povinnosti u reprezentace do 20 let. Mlejnek dovedl Liberec už k senzačnímu postupu do čtvrtfinále přes dvojnásobného vítěze Ligy mistrů Frölundu. Teď jeho kouzlo zafungovalo znovu.

„Já jsem trenér-zástupce. Nechci kolem sebe dělat žádné velké věci, o to nestojím. Stojím jen o to, aby mužstvo pracovalo a předali jsme ho v dobrém stavu zase zpátky,“ řekl Karel Mlejnek. „Za postup do semifinále Ligy mistrů jsme samozřejmě velmi rádi, ale na druhou stranu nás za týden čeká extraliga a v ní potřebujeme stoupat. To je hlavní cíl, na který teď chceme zaměřit síly.“

V lednovém semifinále hokejisté Liberce narazí na švédský celek Växjö Lakers, s nímž se střetli už v základní skupině. „Ve skupině nás porazili, teď je řada na nás,“ prohlásil útočník Martin Bakoš. „Bude to těžký soupeř. Na druhou stranu, přešli jsme přes Frölundu a přes Curych. V této chvíli přece nemůžeme říct, že nám to stačí.“

Do semifinále však Liberec čekají mimořádně důležité boje v extralize, kde je zatím až 11. v tabulce. Nejbližší zápas po reprezentační pauze hrají Tygři příští středu doma s Mladou Boleslaví.