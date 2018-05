MS V HOKEJI

„Podepsání Pyrochty je na spadnutí,“ řekl Syrovátko na slavnostním setkání s libereckými mládežníky, kteří v juniorské kategorii vybojovali extraligové stříbro a v mladším dorostu bronz. „Což pro nás znamená, že za posledních pět let jsme pro pro nováčkovský kontrakt v NHL připravili už šestého hráče. Z výsledků práce s mladými máme radost, ale chceme hokej dělat pořád líp a líp.“

Jak se vyrovnáváte s faktem, že to na druhou stranu znamená i oslabení extraligového A-týmu?

Když jsme vyhráli titul, hráči se poprvé rozběhli za dalšími kontrakty. Když vyhraje titul Chicago, nikdo odtamtud nechce, protože to je vrchol, víc už není. Kdežto my jsme přestupní stanicí a vždycky jí budeme. Chceme k nám stahovat talenty, kteří se s naší trenérskou péčí posunou výš. A když se to podaří, tak věříme, že při návratu tito hráči zamíří zpátky k nám do Liberce.

Letos jste skončili ve čtvrtfinále extraligy. Nakolik se vám stávající tým podaří udržet?

O Jaškovi a Pyrochtovi už byla řeč. Bakoš jde do Brna, Filippi ven. Pokračovat u nás asi nebude ani další útočník Stránský. Naopak Redenbach zřejmě zůstane. Máme asi čtyři odchody, které bychom měli mít zacelené.

Jak? Můžete být konkrétní?

Máme to už skoro domyšlené, nejsem však zatím v situaci, kdy bych to mohl sdělovat. Je potvrzen příchod Lence z Boleslavi, další hráči jsou dotažení do ústních dohod a pracuje se na smlouvách. Za několik dní už budeme všechno oficiálně oznamovat.

Jak těžké bylo udržet trenéra Filipa Pešána? Nějaké nabídky jistě měl.

Filip letos nic nevyhrál, tak má před sebou kus práce. A on to ví.

Co jste říkal, když se v médiích objevila spekulace, že o něm jako o kouči uvažují New York Rangers?

Smáli jsme se mu, musel zaplatit pivo. Ale jinak jsem to neřešil. Takových poplašných zpráv můžou média napsat... Každý hráč touží hrát nejlepší ligu světa a stejně tak Filip by si určitě v skrytu duše a s pokorou přál zkusit si tam trénovat, na to je dostatečně ambiciózní.

Mimochodem, trenér Pešán přišel o asistenta, protože Karel Mlejnek skončil. Překvapilo vás to?

Ne. Byla to přirozená diskuze, důvodem bylo Karlovo odloučení od rodiny na trase Karlovy Vary – Liberec, navíc má malé děti. Karel odvedl výbornou práci a v Sokolově se teď stará de facto o všechno, dokonce vím, že má i nabídky z extraligy, protože tady zažil dobré dva roky.

Budete dál spolupracovat s farmou v Benátkách?

Jistě, jsme šedesátiprocentními vlastníky benáteckého hokejového klubu. Dlouhou dobu to neplnilo ideálně svou roli, protože trenéři A-týmu Liberce se k Benátkám nechovali jako k farmě, ale brali to jako podřadnou záležitost. Ale v posledních třech letech je to čím dál lepší. Posíláme tam hrát mladé kluky a navíc to funguje jako bič na probuzení libereckých hráčů. Poslali jsme tam třeba Jaška, když se mu nedařilo, nebo jsme měli pocit, že tomu nedává úplně vše. Další případ byl třeba Lakatoš, který v poslední sezoně neudělal takový progres, jaký bychom očekávali.

Co se týče mládeže, máte za sebou nejlepší sezonu v historii vyšperkovanou stříbrem juniorů a bronzem mladšího dorostu. Co za tím stojí?

Před deseti lety jsme obměnili trenérské kádry, přivedli jsme progresivnější kouče. Máme nascoutované hráče z okolních měst, kteří v poměru k našim vlastním odchovancům tvoří asi čtvrtinu. A letos nám napomohlo i brzké ukončení sezony Benátek. Za farmu hrálo celý rok sedm až devět našich mládežníků, kteří se v závěru vrátili a došlo k výraznému posílení mladých týmů. I proto takový výsledek, i když mohl být ještě o kapku lepší...