Liberecký útočník Kvapil: Musíme víc střílet, a také omezit fauly

Hradec měl v základní části extraligy nejlepší obranu ze všech týmů. Liberec na ni však včera našel bleskový recept. Už po necelých dvou minutách hry ujel Kvapil a své sólo zakončil bekhendem mezi Rybárovy betony.

Domácí tým však našel rychlou odpověď. V 6. minutě se Koukal před brankou zorientoval rychleji než liberečtí obránci a zblízka prostřelil Willa.

Rušná hra pokračovala i ve druhé třetině. V jejím úvodu se dostali Bílí Tygři do prekérní situace, kdy museli čelit dvojnásobné přesilovce Hradce. Dvacet vteřin ve třech přežili bez úhony, ale ve čtyřech při vyloučení Vlacha už inkasovali – střelou z pravého kruhu otočil vývoj utkání na 2:1 Cingel.

Ještě v prostřední části ovšem Liberečtí rovněž v přesilovce vyrovnali – zpoza obránce přesně vypálil Kvapil a dal svůj druhý gól.

Osm minut před koncem měl Liberec jedinečnou možnost jít do vedení. Zkušený útočník Jelínek však nařízené trestné střílení neproměnil.

Po 60 minutách byl stav na střely 37:19 pro domácí tým, ale na kostce svítilo skóre 2:2 a zápas šel do prodloužení. V něm začal aktivněji opět Hradec a v čase 62:03 rozhodl. Smolařem okamžiku byl liberecký obránce Šmíd, od kterého se puk nešťastně odrazil.

„Hradec hrál dobře v obraně a čekal na chyby, to jsme od něj ale čekali,“ řekl střelec dvou gólů Marek Kvapil. „Myslím, že ve druhém zápase budeme hrát stejně, ale musíme asi víc střílet. Je taky potřeba omezit fauly, některé byly zbytečné. Bude to asi zase vyrovnané. Chtělo by to taky nějaké šťastné góly.“