Kvapil: Bylo to vyrovnané, ale na štěstí nám tam spadly nějaké góly

„Byl to těžký zápas. Už minulé utkání s Vítkovicemi nás stálo hodně sil. Sparta hrála hodně agresivně, naštěstí nám tam spadly nějaké góly, jinak to bylo vyrovnané utkání,“ řekl Kvapil.

Útočně naladěný Liberec si tentokrát nevytvořil tak velký tlak jako v minulých domácích utkáních. V první třetině ho Sparta přestřílela, přesto šli do vedení Bílí Tygři. Ve 12. minutě dostal Kvapil přihrávku mezi kruhy, udělal kličku obránci i brankáři Machovskému a zasunul puk do branky.

Lídr produktivity tak dokázal bodovat už ve 22. zápase v řadě a prodloužil tak svou fenomenální sérii. „Všiml jsem si, že mi obránce kleká do střely, tak jsem chtěl udělat kličku, ale trošku mi přitom ujel puk, tak jsem se to snažil nějak došoupat do brány,“ usmál se Marek Kvapil.

Během první třetiny téměř vyprodaná aréna aplaudovala dlouholetému libereckému kapitánovi a útočníkovi s bohatou historií v NHL Petru Nedvědovi. Nynější manažer reprezentace včera slavil 47. narozeniny a zápas se Spartou, kde dělá asistenta jeho bratr Jaroslav, si nenechal ujít.

I druhou třetinu vyhráli Tygři 1:0. A znovu u toho byl nezastavitelný Marek Kvapil, tentokrát coby asistent. Ve 35. minutě poslal v přesilovce z rohu kluziště prudkou přihrávku na zadní tyč Birnerovi, a ten zblízka nasměroval puk do odkryté branky. „Nebylo to nic nacvičeného, vyplynulo to ze situace. Marek mě tam našel hezky a já jsem věděl, že beci Sparty mě malinko ztratili. Nechci říct, že ten gól rozhodl zápas, ale dodal nám klid,“ komentoval Michal Birner svůj gól, jímž zvyšoval na 2:0.

Ve třetí části Liberečtí brankou Redenbacha v další přesilovce dali už na 3:1. Spartě se však podařilo snížit a pak domácí tým zatlačila. Při hře bez brankáře však inkasovala počtvrté. „Po čtyřiceti minutách jsme si v šatně řekli, že Sparta je tým, který letos už několikrát otočil zdánlivě prohraný zápas. Nechtěli jsme hrát jen do obrany, ale zodpovědně dozadu a řekl bych, že jsme to celkem plnili,“ uvedl útočník Birner.

„Byli jsme unavení, máme hodně zraněných, ale to není omluva. Na to, jak Liberec teď šlape, si nemůžeme dovolit sem přijet, nehrát na sto procent a dát jim tolik přesilovek. Tím jsme soupeře dostávali do tempa a hráči těchto kvalit to dokážou využít,“ řekl sparťanský útočník Petr Vrána. „Ke konci zápasu se nám podařilo snížit, ale to už bylo asi pozdě a Liberec si to pohlídal.“

Liberec potvrdil, že doma je nejlepším týmem v extralize. Vítězství nad Spartou bylo už osmé v řadě před vlastním publikem. Díky němu se Tygři s přehledem udrželi na druhém místě tabulky.

Teď má extraliga reprezentační přestávku, další domácí zápas hrají Liberečtí až tři dny před Štědrým dnem, kdy přivítají Pardubice.