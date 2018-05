Věděli jsme, že už nesmíme ztrácet, říká liberecký útočník Bakoš

„Zjednodušili jsme hru. Jsme si vědomi, že teď prostě musíme zabrat, jestli chceme hrát v play-off,“ řekl nejproduktivnější liberecký hráč Martin Bakoš, který se při úterní výhře nad Kometou 6:2 blýskl dvěma góly. „Každý přidal a vrací se nám to taky ve formě štěstí, že kolikrát dostaneme puk před prázdnou branku.“

V posledních třech zápasech Bílí Tygři vstřelili průměrně šest gólů, dohromady jich bylo 18. Na takový počet branek přitom předtím potřebovali dlouhých deset zápasů! „Jsem rád za každý gól, přeci jen jsme se v poslední době všichni docela trápili,“ říká Bakoš, autor letošních 11 branek. „Teď se nám chytil Lukáš Jašek, Honza Ordoš dal dva góly, trefuje se Marek Kvapil... V posledních zápasech nám to tam všem napadalo, což nám po psychické stránce velmi pomáhá.“

Bílí Tygři hrají čtyři zápasy v řadě na domácím ledě a věděli, že je potřebují zvládnout. Zatím se jim to daří náramně, rozdrtili Litvínov, Zlín i silnou Kometu. Útočník Bakoš přiznává, že k libereckému vzepětí přispěla i kritická situace. „Hlavním impulzem byla matematika. Velká ztráta, k tomu málo zápasů před námi... Věděli jsme, že nemůžeme dopustit další prohry. Tabulka je hrozně vyrovnaná, v této chvíli by každá ztráta bolela o to víc.“

Vzhledem k neuvěřitelné vyrovnanosti tabulky teď mají Liberečtí dokonce reálnou šanci zaútočit i na přímý postup do play-off. Jsou sice jedenáctí, ale na šesté místo, které nyní okupuje Olomouc, ztrácejí jen pět bodů, do konce základní části jim přitom zbývá odehrát ještě deset utkání.

A právě Olomouc bude zítra posledním libereckým soupeřem ve čtyřzápasové domácí sérii. „Takhle vyrovnanou ligu jsem dlouho nezažil. Letos je to extrém. Aby to deset zápasů před koncem bylo mezi šestým a jedenáctým místem o pět bodů...,“ říká Bakoš. „Také čtvrtý domácí zápas chceme zvládnout,“ dodává.