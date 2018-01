Libereckého Bulíře zastavila únava. Nesmí nic dělat, u zápasů trpí

Příčinou je virové onemocnění, které vyčerpává jeho organismus. „V lékařských věcech se nevyznám, ale doktoři mi řekli, že v sobě mám nějaký virus. Pracujeme na tom, abych se dal co nejvíc do pořádku a stihl letos ještě nějaké zápasy,“ říká 26letý liberecký odchovanec. Bulířovy trable začaly před Vánocemi. Při zápasech cítil velkou únavu, ale říkal si, že je to jen přechodný stav způsobený fyzickou zátěží.

V domácím utkání s Mladou Boleslaví, které se hrálo 20. prosince, však jeho potíže vygradovaly. „Byl jsem úplně vyčerpaný a po druhé třetině mi doktor šel dát kalciovou injekci do ruky. Vůbec se to ale nezlepšilo, naopak jsem se ještě pozvracel, a tím se všechno nastartovalo. Nechal jsem si udělat testy a přišlo se na moje onemocnění,“ popisuje Bulíř.

Neužívá žádné prášky, ale každý týden chodí na virové a krevní testy. A hlavně musí mít naprostý klid bez jakékoli zátěže. Proto už začal ztrácet svalovou hmotu a váha jde dolů.

Na stav, kdy nemůže prakticky nic dělat, jen čekat a nevědět, co bude, není zvyklý. Nese to těžce, ale myšlenky na konec kariéry si nepřipouští. „Je to na hlavu. Dřív jsem každý den ráno vstal, šel jsem do arény a pak s hokejkou na led. Teď už jsem měsíc doma a ještě jsem si na to nezvykl.“

Občas zajde za spoluhráči do kabiny, což je pro něj vzpruha. Nechybí ani na žádném zápase Bílých Tygrů. Role diváka je však pro něj těžká. „V zápase se Zlínem, který kluci vyhráli 7:0, jsem měl nutkání zabalit to a jít domů. Ne že by mě to nebavilo, ale nebaví mě sezení na tribuně. Svrbí mě ruce i nohy a chtěl bych být na ledě,“ přiznává Bulíř.

Přestože už promeškal celkem 12 extraligových zápasů, ještě před dvěma koly byl s 9 góly třetím nejlepším libereckým střelcem. Teď po gólovém procitnutí ostatních útočníků klesl na šestou příčku.

Kdy se vrátí na led, aby mohl začít sbírat další body, sám zatím neví. „Věřím, že v závěru sezony budu moct zase naskočit do hry. Nejtěžší bude dohnat ztracenou fyzickou kondici, protože zatím nemůžu dělat opravdu nic,“ říká.

Jeho spoluhráči v posledním týdnu udělali šňůru tří vítězství za sebou. Michal Bulíř věří, že se jim v závěru základní části podaří prosmýknout do bojů o play-off, do kterých by pak mohl sám zasáhnout. „Důležité bude dostat se do desátého místa. Ale máme před sebou ještě dost zápasů, klidně můžeme udělat i šestku, velký bodový rozdíl tam není,“ uvažuje útočník na marodce. „Pořád je dost času sezonu zachránit. Doufám, že budu brzy znovu u toho.“