Letní posily libereckých Tygrů rozhodly přípravné utkání s Boleslaví

Zatímco tři předchozí letní zápasy odehráli za Liberec mladíci z farmy, ve čtvrtek bylo všechno jinak.

V sestavě Tygrů se objevily všechny opory včetně letních posil. A ty nakonec rozhodly. Útočník Libor Hudáček byl se čtyřmi body za dva góly a stejný počet asistencí vidět nejvíc. Další nováček Radan Lenc se blýskl krásným blafákem ve vlastním oslabení, obránce Matěj Stříteský vstřelil vítězný gól Tygrů. Derby Liberec - Boleslav skončilo 5:4 po prodloužení.

„Většina našich kluků hrála první přátelské utkání. Bohužel jsme ve třetí třetině malinko polevili a umožnili soupeři vyrovnat, nakonec jsme však v samotném závěru našli cestu k vítězství,“ řekl liberecký asistent Patrik Augusta. „Rozhodčí nasadili velmi přísný metr, málo se hrálo v plném počtu a oslabení s přesilovkami jsou určitě věci, na kterých budeme muset pracovat.“

Liberec v první třetině inkasoval jako první, ale Bulíř dokázal brzy vyrovnat. Ve druhé části Tygři díky trefám Lence a Hudáčka odskočili na 3:1. Hosté ovšem dokázali v poslední desetiminutovce zápas třemi góly otočit.

Domácí tým se však s představou třetí prohry ze čtyř přípravných utkání nesmířil. V závěru při vlastní přesilovce kouč Pešán odvolal brankáře a vyplatilo se. V čase 59:59 Hudáček prudkou ranou vyrovnal na 4:4!

V prodloužení strhl výhru na libereckou stranu obránce Stříteský a dovršil tak velký den letních posil. Tygři tak nakonec dokázali soupeři oplatit úterní porážku 0:1 z Mladé Boleslavi. Jeden z libereckých střelců Radan Lenc do Liberce po minulé sezoně zamířil právě z Boleslavi. „Bylo nás tam víc, kteří měli extra motivaci, i když to byl jen přátelský zápas. Chceme do sebe nasát výhry a být úspěšní,“ řekl Lenc. „Po letních trénincích ještě v naší hře není tolik taktických věcí. Hráli jsme hodně v oslabení, na druhou stranu zase vynikla obětavost spoluhráčů, kteří zablokovali mraky střel.“

Ke svému gólu ve vlastním oslabení, kdy překonal brankáře Kantora blafákem, podotkl: „Láďa Šmíd dobře zachytil puk v rohu, já jsem se vracel do obranného pásma a viděl, že má Láďa puk pod kontrolou, tak jsem na něj křikl, aby mi dal přihrávku dopředu. Nejdřív jsem chtěl volit střelu, ale na poslední chvíli jsem si to rozmyslel a vyšlo to.“

Další přípravný zápas hrají Bílí Tygři až 21. srpna na ledě Chomutova.