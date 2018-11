Hokejisté Liberce dál vládnou extralize, rozjetý Kvapil prodloužil sérii

Liberecký útočník Marek Kvapil si proti Varům připsal bod za gólovou asistenci a bodoval už v 18. zápase za sebou! To je třetí nejdelší bodovací šňůra v historii extraligy, lepší jsou jen Jaroslav Bednář (23) a Vladimír Růžička (30).

„Gratuluju Markovi k prodloužení série. Je neuvěřitelné, jak je rozjetý,“ řekl útočník Radan Lenc, který po Kvapilově přihrávce ve 45. minutě vstřelil čtvrtou branku Bílých Tygrů. „Ta série není v kabině téma před každým zápasem. Marek to nechce moc komentovat, lepší je se tím nezatěžovat.“

Liberec, za který poprvé v domácím prostředí nastoupil navrátilec z KHL útočník Tomáš Filippi, od 4. minuty po trefě Fleka prohrával. Bílým Tygrům se však podařilo brzy vyrovnat: Jelínek přihrál parťákovi Krenželokovi a ten se z pravého kruhu švihem trefil do horního růžku.

Ve druhé části Liberečtí dokonali obrat. Ve 27. minutě rozjela parádní kombinaci čtvrtá lajna Tygrů, která úplně vyšachovala karlovarskou obranu a Zachar nechytatelně zakončoval do horního růžku – 2:1. „Takhle se nám to nedaří ani na tréninku. Přihrávky nám parádně vyšly, lítalo to, jak mělo,“ těšilo útočníka Jana Jeníka, který si při pohledné akci připsal asistenci. Vedení domácího celku pak zvýraznil po další povedené akci do odkryté branky Redenbach.

Paradoxně výkon svého týmu ve druhé části trenér Pešán nechválil, byť ji Tygři vyhráli 2:0. „Na to, jak jsme se na soupeře připravovali, měl až moc šancí. Třetinu jsme sice vyhráli, ale hosté měli čtyři, možná pět přečíslení a netrefili prázdnou branku, několikrát navíc fantasticky zasáhl Roman Will. Zápas mohl být po druhé třetině jiný, než byl, a to se mi na našem mančaftu nelíbí,“ uvedl Filip Pešán.

Ve třetí části po rychlém kontru upravil Lenc na konečných 4:1. „Rozhodla lapačka Romana Willa, který za stavu 3:1 chytil tutovou šanci a z protiútoku jsme pak dali čtvrtý gól,“ glosoval kouč Pešán.

„Po prohře v Boleslavi jsme si chtěli vzít tři body zpátky a jsem rád, že to tak dopadlo. Karlovy Vary jsou velice nepříjemný tým, hodně brejkují a na to jsme si museli dávat pozor, přesto nám několikrát ujely,“ řekl útočník Radan Lenc.

Další zápas hrají extraligoví lídři z Liberce v pátek na ledě Olomouce.