Hokejisté Liberce oslavili svátek výhrou, přišel i Masaryk

„V sobotu jsme odehráli dobrý zápas, ve kterém jsme vedli o tři góly, velkou část utkání jsme ovládali a máme bod. V neděli jsme celou dobu tahali za kratší konec a máme body tři. Hokej není vždycky spravedlivý, ale bojovali jsme, byli jsme efektivní a skvěle nás podržel Roman Will v brance,“ řekl liberecký trenér Filip Pešán.

Jelikož se včerejší zápas s Plzní hrál v den oslav 100. výročí založení republiky, před jeho začátkem zazněla nejen česká, ale československá hymna. Slavnostní buly navíc obstarala postava prezidenta T. G. Masaryka v typické bílé uniformě. „Bylo to krásné, je to velký den pro nás všechny. O to víc jsme rádi, že jsme mohli vyhrát,“ řekl brankář Roman Will, který si proti Plzni připsal 38 úspěšných zákroků a podruhé v sezoně udržel čisté konto.

Bílí Tygři nastoupili ve speciálních retro dresech bez reklam, zato s československým státním znakem na prsou. Nechali si je na sobě jen jednu třetinu, pak se oblékli do tradičních trikotů. A diváci se konečně dočkali gólu. Vstřelil ho ve 29. minutě liberecký šikula Kvapil, který zakončil individuální akci parádním bekhendovým blafákem. Gól lídra kanadského bodování extraligy byl nakonec vítězný. Ve třetí části přidali Liberečtí další dvě branky – trefili se Jelínek a do prázdné klece Valský.

Plzni nebylo nic platné, že domácí tým často přehrávala. „Na 75 procentech hřiště hrajeme výborně a všichni nás za to chválí, ale je žalostné, co předvádíme ve finální části,“ ulevil si asistent plzeňského trenéra Jiří Hanzlík.

Do sobotního zápasu se Spartou vstoupili Bílí Tygři famózně. Už v první minutě je poslal do vedení Redenbach, další gól přidal Lenc v přesilovce pět na tři a Valský pak zvyšoval už na 3:0. Jenže Sparta se pomalu začala nadechovat k obratu…

Když Kvapil v úvodu závěrečné části dával na 4:2 pro Liberec, na sparťany už by si asi vsadil málokdo a kurz na jejich vítězství byl 1:120. Hostům se ovšem nakonec podařilo vyrovnat a nakonec slavili výhru 5:4 v prodloužení. „Takhle dobře rozjeté zápasy musíme dotáhnout k výhře. Nemůžeme podobný výsledek ztratit. Sice máme bod, ale vzhledem k průběhu to pořád znamená ztrátu,“ řekl útočník Radan Lenc. „V první řadě teď musíme zápas se Spartou hodit za hlavu. Musíme se z toho poučit a utkání s Plzní zvládneme,“ plánoval Lenc.

To se podařilo, Liberec druhý zápas během dvou dnů vyhrál 3:0. „Bylo pro nás jedině dobře, že jsme hráli hned 24 hodin po zápase se Spartou a neměli jsme čas moc přemýšlet,“ řekl brankář Will. „Před víkendem jsme si říkali, že bychom za čtyři body byli rádi a máme je. Hráli jsme sice dvakrát doma, ale Sparta a Plzeň jsou výborní soupeři a bodů s nimi si vážím.“