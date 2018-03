Hokejový Liberec procitl v pravou chvíli. Čím proti Spartě zaujal?

Skvělý Will

Stará hokejová pravda říká, že hlavním kamenem úspěchu v play off je dobrý brankář. Liberec to jedině potvrzuje, Roman Will dokázal v poslední době pochytat takřka nemožné. Jasným důkazem je i jeho neuvěřitelná úspěšnost, která v předkole překročila 95 procent! „Je úžasné, když máte za sebou gólmana, který dokáže pochytat velkou spoustu šancí. Máte se o koho opřít. Brankář je základ a my máme za zády opravdu obrovskou oporu. Romanovi všichni věříme,“ řekl útočník Dominik Lakatoš. Will přitom neměl jednoduchou sezonu, po nepříliš dobrém úvodu klub v listopadu přivedl do branky zkušeného Jaroslava Januse. To byl však pro Willa jen impulz k tomu, aby si místo vybojoval zpátky, a v závěru základní části i v předkole podával skvělé výkony.

Týmová hra

Liberecký soupeř Sparta měl v týmu v předkole zvučná jména, na ledě však působil spíš jako parta individualit než jeden sehraný celek. Narozdíl od Bílých Tygrů, kteří dýchali jeden za druhého. „Je to naše silná zbraň, tým si skvěle sedl a šlape nám to,“ řekl útočník Lakatoš. O síle a vyrovnanosti týmu svědčí i fakt, že na 12 vstřelených gólech v předkole se podílelo celkem 9 hráčů!

Disciplína

Ve dvou ze tří bitev se Spartou se liberečtí hráči dokázali vyvarovat zbytečných vyloučení. I to byl jejich klíč k úspěchu, Sparta se tím pochlubit nemohla. Liberec dokázal využít celkem čtyři přesilovky, zatímco Sparta ani jednu. Hra v přesilovkách i oslabeních, to byla velká zbraň Liberce při postupu do čtvrtfinále play off.

Plná síla

Sebelepší tým vám není nic platný, když ho v klíčové fázi sezony rozbijí zranění a další zdravotní potíže. Těch si Liberec užil v průběhu sezony. Do předkola mohl naopak nasadit téměř kompletní tým v plné síle. Do hry se vrátil uzdravený útočník Bulíř a přibyl i navrátilec z KHL Filippi, který si také doléčil zranění. Oba byli na ledě hodně znát a patřili k nejproduktivnějším hráčům celého předkola.

Vítězná mentalita

Liberec sezonou klopýtal, v jednu chvíli byl dokonce poslední a dlouho to vypadalo, že se nemusí dostat ani do předkola. Nepřestal si však věřit a v pravou chvíli dokázal zabrat. „Začátek sezony jsme neměli ideální, ale zase to nikdy nebylo tak, že bychom vyloženě hráli špatně. Zkrátka nám to nešlo. Zdá se, že jsme to stupňovali ve správný čas,“ uvedl brankář Roman Will. „Chtěli jsme víc než Sparta a bylo to vidět,“ řekl obránce Filip Pyrochta po druhé domácí výhře.