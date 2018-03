Bílé peklo definitivně zapomenuto, v Liberci teď frčí růžová barva

Bílí Tygři sází na propagační kampaň v lehčím duchu. Do předkola play off proti Spartě vyrážejí se sloganem „Vidíme to růžově“ a do prodeje dali kolekci růžových triček nebo šál. „Play off jsme vždycky pojímali bojovně, ale hokej je pořád především zábavou pro lidi – a to jsme chtěli zdůraznit,“ vysvětlil klubový mluvčí Martin Kadlec.

O vhodnosti růžové barvy se v klubu vedly vzrušené debaty, přece jen to není úplně tradiční hokejový odstín. Sázka na riziko však vyšla. Fanoušci skoro všechny šály a většinu triček vykoupili už během posledního domácího utkání základní části. Na úterní první duel se Spartou by však měla být ve fanshopu liberecké arény k dispozici nová várka. „Ale každý samozřejmě může fandit, v čem chce, máme i jiné barvy,“ ujistil Kadlec.

Růžová trička i šály kromě sloganu zdobí symboly „play“ a „off“ známé třeba z dálkových ovladačů televizí. Pokud Bílí Tygři projdou do čtvrtfinále, vytasí se s novým heslem: „V play off to zmáčkneme“. Nejdřív však musí vyřadit Spartu, s níž začínají dvakrát doma.