Novinka v přípravě hokejového Liberce: každý týden bude na ledě

„Slibuji si od toho, že si udržíme tyto trénované dovednosti a během klasické přípravy na ledě je potom budeme moci ještě více rozvíjet,“ dodává Pešán.

Neznamená to, že by Bílí Tygři byli v přípravě na ledě pořád. Jednou týdně - počínaje čtvrtkem - budou jezdit do Nymburka, kde je trvale připravená ledová plocha.

„Obecně jde o celosvětový trend, z ledu se téměř nesleze. Nepotřebujeme tam být třikrát týdně, aby byli kluci otrávení už před startem sezony, ale chci, aby měli hráči šťávu a aby si udrželi dovednosti,“ řekl Pešán. Brankáře navíc čekají ještě speciální tréninky, které budou mít každou středu pod vedením trenéra Martina Lásky na ledě v Říčanech.

Klub Bílých Tygrů je známý tím, že se snaží držet krok s dobou. Před třemi lety s příchodem nového kondičního kouče Aleše Pařeze vnesl moderní postupy do „suché“ přípravy, má také propracované metody práce s videem či statistikami. Už v minulých letech kouč Pešán zavedl týden tréninků na ledě uprostřed kondiční přípravy. Letos tenhle trend posouvá ještě dále.

Liberečtí jsou v přípravě od začátku tohoto týdne. Na první trénink se dostavilo 16 hráčů, mezi nimi i všechny čerstvé posily: útočníci Libor Hudáček, Jakub Valský a Radan Lenc a brankář Marek Schwarz.

K týmu se dále připojili mladíci Tomáš Hanousek a Ondřej Chrtek z Benátek nad Jizerou. Nechyběl ani klíčový forvard Marek Kvapil, který se bude na nový ročník v dalším průběhu léta chystat individuálně.