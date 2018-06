Liberečtí hokejisté mají „ledový týden“, v aréně si zabruslí i fanoušci

Červnový týden na ledě už se pod Ještědem stává pomalu tradicí. S touto myšlenkou přišel trenér Filip Pešán před třemi lety před mistrovskou sezonou a od té doby se bez ledu neobejde žádná letní příprava. „Pro hráče není dobré, když jsou dlouhodobě bez ledu. Vrátí se jim cit pro puk,“ říká k zařazení častých tréninků na ledě asistent Patrik Augusta.

Náplní tréninků na ledě v tomto týdnu není nácvik herních situací, tým se zaměřuje hlavně na rozvoj hráčských schopností. „Je to o individuálních dovednostech. S některými hráči pracujeme třeba na střelbě, zaměřujeme se zkrátka na ty jednotlivé důležité detaily, které pak na ledě rozhodují,“ dodává Augusta.

Na nácvik dohlíží každý čtvrtek i celý tento týden kolem deseti trenérů, kteří vědí, na co se u daného hráče v danou chvíli zaměřit. Piluje se střelba či bruslení, svůj speciální program mají i brankáři. Všechno se navíc natáčí na video a podrobně se rozebírá. „Jeden trenér absolutně nedokáže pokrýt všechny detaily hry. Jsem rád, že naše kouče baví studovat svou specializaci a zlepšovat tak celou organizaci,“ říká trenér Filip Pešán. „Chceme do hráčů dostat určitý herní návyk a ten pak v kombinaci s dovednostmi může posunout jejich výkon o level výš.“

Tréninky na ledě si pochvalují i samotní hráči. „Je to pro nás zpříjemnění. Příprava není jen monotónní ubíjející posilovna nebo běh, led je zábavnější. Člověk nemůže být tři měsíce bez ledu, pak do toho skočit, měsíc a půl se do toho zase dostávat a očekávat nějaké výsledky,“ říká nejnovější liberecká akvizice do obranných řad Matěj Stříteský.

Ani v tomto týdnu se však Bílí Tygři posilovně nevyhnou. Po skončení tréninků se převléknou do suchého a míří za kondičním koučem Alešem Pařezem. „Suchá příprava a s ní související nabírání kondice je v tomto období samozřejmě to hlavní, bez ní se neobejdeme. Led by ji měl pouze zpestřit a doplnit,“ vysvětluje asistent Augusta.

Sám během kariéry prošel mnoha zahraničními štacemi, takhle brzké tréninky na ledě však nezažil. „Za nás to tak nebývalo. My v létě skoro pět měsíců trénovali na suchu a hráli jiné sporty. Docela klukům závidím, je to podle mě paráda. Každý hokejista chce být hlavně na ledě,“ usmívá se.

Liberecký tým trénuje na ledě takřka v kompletním složení. Připojil se k němu i klíčový útočník Marek Kvapil, který se jinak připravuje individuálně. Po třítýdenní dovolené naskočil do tréninků i bek Adam Jánošík, který v květnu startoval na mistrovství světa v Dánsku.

Na ledě budou Bílí Tygři do zítřka, pak je až do konce června znovu čekají tréninky na suchu – samozřejmě kromě čtvrtků, kdy budou znovu na ledě. Pak dostanou hráči krátké volno a v polovině července se definitivně přesunou na led.

Ledovou plochu v tomto týdnu nevyužívají jen hokejisté libereckého A-týmu, ale také zdejší mládež. Led je tak v permanenci od časných ranních hodin až do večera. Příležitost sklouznout se na hlavní hrací ploše liberecké arény dostanou i fanoušci. Klub ve čtvrtek v 17.30 otevře hřiště pro majitele permanentních vstupenek.