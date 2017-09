Na góly se hrozně nadřeme, říká liberecký útočník Jašek

„Bohužel se na góly hrozně nadřeme,“ říká mladý útočník Lukáš Jašek, který byl v zápase s Chomutovem jediným střelcem libereckého týmu. „Třeba v závěru druhé třetiny jsme šli do přečíslení tři na dva, já se snažil střílet přes beka a myslím, že tam někdo jel ještě na dorážku. Puk se odrazil přímo ke mně, bohužel jsem to trefil brankáři Lacovi přímo do lapačky.“

V kanadském bodování je na tom zatím nejlíp lídr druhého útoku Michal Bulíř, který nasbíral 4 body za 2 góly a 2 asistence. Stejně bodů má i obránce Filip Pyrochta.



„Musíme pracovat na přechodu přes střední pásmo,“ velí útočník Adam Dlouhý. „Chomutov skvěle bránil, těžko jsme se k nim vůbec dostávali. V domácích zápasech bychom podle mě měli mít mnohem větší tlak do brány a vytvořit si ještě více šancí.“



V pátek čeká hokejisty Liberce bitva na ledě Sparty, která se také pohybuje ve středu tabulky, má však dvě utkání k dobru. „Máme týden na to, abychom zápas s Chomutovem trochu vypustili z hlavy. Odpočineme si a vlétneme do toho naplno. Na Spartě budeme chtít uspět,“ říká útočník Jašek.