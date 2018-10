Hokejové extralize vládne tygří trio Kvapil, Bulíř, Lenc

Třiatřicetiletý Kvapil v dosavadních 15 kolech nasbíral 25 bodů a se 17 asistencemi je také nejlepším nahrávačem soutěže. Bulíř zaznamenal v 11 zápasech 13 gólů a 3 přihrávky. Třetí místo bodování patří dalšímu libereckému útočníkovi Radanu Lencovi, který má na kontě 15 bodů za 7 gólů a 8 asistencí.

Svoji střeleckou pohodu lídr statistik Kvapil dokumentoval i vítězným gólem v nedělním zápase s Plzní, který Bílí Tygři vyhráli 3:0. Ve 29. minutě jel sám na brankáře a překonal ho ukázkovým bekhendovým blafákem. „Kvápa je pan hráč, dělá ze soupeřových beků blbce,“ glosoval Kvapilův výkon liberecký útočník Daniel Špaček.

„Celý tým Márovi věří, je radost ho tady mít,“ řekl brankář Roman Will. „Dává důležité góly a táhne celý náš tým. Myslím, že i divákům se to musí líbit, jak se tam klouže a protahuje soupeřovy hráče. Góly si užívá i na tréninku, a když se netrefí, hned se ptá, proč mu to nevyšlo. Takhle se pozná profík.“

Podle libereckého gólmana Kvapilovi pomáhá i jeho povaha. „Je svůj, z ničeho si nedělá moc velkou hlavu, v tom bychom si z něj měli vzít příklad. Navíc má dar od Boha v rukou i v nohou, a když se rozjede, nikdo ho nechytí.“

Liberec míval i v minulosti produktivní hráče. V roce 2012 tehdy 40letý útočník Petr Nedvěd vyhrál kanadské bodování základní části. Ale aby Bílí Tygři okupovali první tři místa, to tu ještě nebylo.

Hegemonie Liberce na čele produktivity je o to paradoxnější, že v úvodních dvou zápasech sezony nedali jeho střelci ani gól. Až po 128 minutách hry se ve třetím utkání v Chomutově trefil Bulíř a rozjel svoji báječnou střeleckou sérii. Jednu asistenci si tehdy připsal i Kvapil, který od té doby bodoval v každém utkání - dohromady už ve třinácti v řadě!