Věřím, že jsem na správném místě, říká Lenc o přestupu do Liberce

Obavy ze špatných reakcí fanoušků ho od příchodu pod Ještěd neodradily. „Nechtěl jsem na ně brát ohled. Je to moje svobodné rozhodnutí. Chtěl jsem se posunout dál a věřím, že jsem na správném místě,“ prohlásil Lenc, který začátkem minulého týdne vstoupil do přípravy s Libercem.

Do města ležícího jen padesát kilometrů severně od jeho bývalého působiště ho přilákala zdejší kvalitní práce s hráči garantovaná trenérem a sportovním ředitelem Filipem Pešánem. Roli však sehrál i Lencův velký kamarád Roman Will, který je v Liberci brankářskou jedničkou.

„Už od prosince jsme se o tom spolu začali hodně bavit. Cítil jsem, že potřebuju nějakou změnu a Liberec se mi líbil, protože je tady dobrý přístup k hráčům. Rád na sobě pracuju a tady k tomu budu mít příležitost.“

Radan Lenc se s Romanem Willem potkal před více než deseti lety v týmu Mladé Boleslavi. Zůstali spolu pak v těsném kontaktu i během Willova působení v zámoří i po jeho návratu do Liberce. A v příštích dnech je oba čeká svatba. „Nejdřív jsme ji chtěli mít společně. Pak jsme si to ale rozmysleli, že bude lepší, když si to oba užijeme dvakrát,“ směje se Lenc, který se žení koncem května. Jeho parťáka Willa čeká vstup do stavu manželského o dva týdny později.

Extraligové bitvy Liberce s Mladou Boleslaví, kde strávil celý život, budou pro Radana Lence v příští sezoně hodně pikantní. „Po osmi letech, co jsem se pohyboval kolem boleslavského áčka, to pro mě bude první větší střet. Jsem na to zvědavý a plný očekávání,“ říká hráč, který má na kontě zatím 251 extraligových zápasů, ve kterých nasbíral 112 kanadských bodů. Dalších 10 startů a 4 body přidal i v českém národním týmu.