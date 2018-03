Brankář Will si prožil krušné chvíle, teď udivuje celou extraligu

„Ani jsem nevěděl, že to procento je tak vysoké. Já jsem hlavně hrozně rád, že jsme vyhráli 3:0 na zápasy,“ tvrdí 25letý gólman. „Sparta byla těžký soupeř, už jen její název budí respekt. Ani my jsme letos neměli ideální sezonu, proto si velice vážím toho, že když šlo do tuhého, dokázali jsme se vzchopit a tým jako Sparta přejet.“

Plzeňský rodák Roman Will byl odjakživa velkým brankářským talentem. Zkoušel štěstí i v zámoří a před dvěma lety si v dresu Colorada připsal i svůj první - a zatím poslední - start v NHL. Do Liberce zamířil před minulou sezonou.

Klub v něm viděl muže s perspektivou. V prvním roce měl hlavně krýt záda zkušenému Jánu Lašákovi, ale nakonec odchytal velkou porci zápasů, s úspěšností 93,5 procenta se stal statisticky nejlepším gólmanem základní části extraligy, během sezony vychytal celkem devětkrát nulu a pomohl Liberci ke stříbrným medailím.

Do této sezony nastupoval už jako brankářská jednička. A začátky měl krušné. Tygrům se zkraje nedařilo, ani on v kleci nezářil. Začátkem listopadu proto klub přivedl posilu do branky v podobě zkušeného Jaroslava Januse.

„Samozřejmě, že to pro mě bylo těžké, ale když jste brankář, tlačí se na vás další gólmani zespoda seshora a vždycky může chytat jen jeden. Já jsem nepřestal věřit sám sobě, že dokážu tým podržet,“ říká Will. Právě zvýšená konkurence byla možná tím, co mu dalo nový impulz. Januse nechal v brance jen chvíli, pak si řekl o místo znovu a od té doby šly jeho výkony jen nahoru. „S Jarem jsme si lidsky sedli a pomáháme si. Po svém příchodu vzal na chvíli štafetu on, teď zase já. Oba máme radost z toho, že jsme ve čtvrtfinále,“ ujišťuje brankář Tygrů.

Pro trenéra Filipa Pešána je Will jedním ze základních stavebních kamenů týmu. Důvěru mu dává už od začátku sezony. „Roman je skvělý brankář, který si moji důvěru zaslouží. Jsem rád, že chytá v takové formě,“ prohlásil Pešán. „Roman ví, že má v zádech kolegu, který by ho při jakékoli indispozici byl schopen zastoupit, a myslím, že mu to dává klid do práce.“

Teď se Roman Will spolu s libereckou družinou chystá na čtvrtfinálové bitvy s Hradcem, který skončil v základní části druhý. Parta kolem velezkušeného kapitána Jaroslava Bednáře se pyšní nejlepší obranou v celé soutěži. Dá se tak očekávat, že mladý liberecký gólman možná nebude čelit záplavě střel, o to však musí být ve větším střehu. „Zažívám celou sezonu, že týmy většinou přehráváme a na gólmana jde míň střel, ale jde o to vytáhnout dobrý zákrok, když je potřeba. To se mi v poslední době naštěstí dařilo,“ říká Will.

Jasným přehráním Sparty v předkole si podle něj Liberec dokázal, že může porazit každého. „Celou sezonu hrajeme výborně, teď do toho kluci přidali i hodně obětavosti a zaskakování jeden za druhého. Ukázali jsme sílu, ale na slavení není čas. Čeká nás ještě hodně práce,“ říká brankář, který byl v předkole play off skoro k nepřekonání.