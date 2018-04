Brankář Will chystá veselku a říká: Dovolená? Na tu nemám čas

Opravdu vás nečeká dovolená?

Na takové věci nemám čas. S přítelkyní navíc plánujeme svatbu, takže je potřeba zařídit spoustu věcí. A já stejně nejsem typ, který rád odpočívá. Kdybych měsíc jen ležel, neměl bych ze sebe radost. V klidu vydržím maximálně týden. Je lepší si jít s klukama třeba zahrát badminton.

Jak se ohlížíte za uplynulou sezonou, ve které Liberec nakonec skončil ve čtvrtfinále, když padl v sedmém zápase v Hradci?

Nakonec jsme celkem splnili to, co od nás liberečtí fanoušci čekají. Dali jsme jim krásný dárek postupem z předkola, i čtvrtfinálová série s Hradcem pak byla výborná a hrozně mě mrzí, že jsme nepostoupili dál. Ale dali jsme do toho maximum.

Jak hodnotíte vlastní výkony?

Nemůžu být spokojený, měl jsem vyšší cíl: znovu si zahrát o mistrovský titul. A sám si uvědomuju, že jsem měl být ještě lepší. Začátek sezony nebyl z mé strany ideální, ale jsem rád, že od druhé poloviny jsem už dával klukům šanci vyhrávat zápasy. Teď musím přijít na to, proč mi to nešlo už od začátku.

Podle kouče Pešána vám pomohl příchod zkušeného parťáka Januse, který z vás sejmul tíhu, že na vás všechno visí. Souhlasíte?

Určitě to hrálo nějakou roli, protože Jaro Janus přišel a najednou se všechno zvedlo a všichni hráli líp. Pořád přemýšlím o tom, proč nám to s Alešem Stezkou od začátku nesedlo. Mezi námi nebyl žádný problém, ale něco tomu chybělo. Možná u sebe potřebuju mít Slováka jako vloni Jánka Lašáka... Ale vážně, sám bych rád věděl, čím to může být, že jsem měl na začátku sezony velkou šanci, a nedokázal jsem ji chytit za pačesy. Škoda, mohli jsme to s Alešem táhnout dál, ale jsem rád, že jsem se potkal s Jarem. Měli jsme spolu výborný vztah a vážím si toho, jak se choval. Přestože jsem v závěru chytal hlavně já, on byl super parťák.

Poprvé jste chytal jako jednička v extralize. Byla to pro vás velká zkušenost?

To je to, co jsem vždycky chtěl. Nakonec to nedopadlo špatně, ale jak jsem říkal, cítím, že jsem od začátku měl být lepší a táhnout Liberec. Asi to byla souhra více okolností. Každopádně pro mě je to poučení do dalších let. Musím si nechat projít hlavou, co dělat jinak.

Na druhou stranu v play off jste zářil, takže k sobě nemusíte být tak kritický...

Já jsem vždycky věděl, že to v sobě mám. Velkou zásluhu na tom mají i trenér brankářů Martin Láska a Aleš Vladyka, který připravuje videa. I oni ze mě na konci dokázali vytáhnout to nejlepší. Hlavně v play off nás navíc zdobila týmová hra a kluci za mě doslova nasazovali hokejový život. Vážím si toho, že hráči, kteří oproti mně mají miniaturní výstroj, skáčou po hlavě do střel. I když sezona nedopadla ideálně, tyhle věci mi dělaly hroznou radost. Skončilo to trošku dřív, než jsme chtěli, o to musíme být lepší příští rok.

Nebojíte se, že se liberecká hokejová parta jako po každé sezoně trochu rozpadne?

I kdyby to tak bylo, vždycky se tady dá dohromady výborné mužstvo. Máme tu neskutečný realizační tým, Liberec má v Česku velké jméno a hráči sem vždycky budou chtít chodit. Jsem přesvědčený, že příští rok budeme mít výborný tým, a doufám, že nás co nejvíc zůstane pohromadě, protože hlavně na konci sezony jsme stáli všichni při sobě a bylo by krásné na to navázat.

Vy sám zůstanete?

Mám v Liberci smlouvu a jsem tady šťastný.