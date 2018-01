Očekávání překonali, teď to v LM vyšperkovat. Liberečtí touží po finále

„Växjö je výborný tým, jeden z nejlepších v Evropě, ale my nemáme co ztratit. Jedeme tam s tím, že chceme vyhrát a postoupit do finále,“ řekl liberecký kapitán Martin Ševc pro klubový web. „V Lize mistrů si celkově zahrajeme hokej víc než v extralize. Je pro nás velmi prestižní, že jsme v semifinále. Na druhou stranu od začátku sezony říkáme, že musíme bodovat také v lize.“

Ševc si už semifinále Ligy mistrů zahrál. Před třemi lety coby hráč Skelleftey ztroskotal na dalším švédském týmu Lulee.

„Teď to ovšem bude mít větší náboj. Podle mě je lepší, když jsou oba týmy z obou zemí, tehdy to působilo trošku jako další zápas ligy, který se ale nepočítá do tabulky,“ řekl Ševc. „Jsem rád, že proti švédskému týmu hrajeme. Mám jejich hokej rád, strávil jsem ve Švédsku hezkou řádku let a mám na tu dobu jenom dobré vzpomínky,“ dodal.

Liberec si letos postup z osmifinále i čtvrtfinále vždy dokázal vybojovat na ledě soupeřů po předchozích domácích prohrách. Švédskou Frölundu přemohl v prodloužení, švýcarský Curych dokonce až v penaltovém rozstřelu.

Nyní míří do Švédska v o něco lepší pozici. Minulé úterý doma po trefě Reddoxe prohrával 0:1, ve 47. minutě však vyrovnal Jašek, který dal výsledku finální podobu. „Zápas doma jsme zvládli výsledkově tak napůl, ale v minulých kolech jsme dokázali postoupit a věřím, že se nám to podaří i teď. Byla by to pro nás ohromně prestižní záležitost,“ říká trenér Filip Pešán.

Připravovat tým na finále Ligy mistrů v situaci, kdy se Tygři propadají v tabulce extraligy, pro něj však není lehké. „Ale paradoxně nám výsledky v Lize mistrů historicky vždy pomohly, tak třeba se to povede i teď. Zápas s tak kvalitním soupeřem, jako je švédské Växjö, může mít na poslední čtvrtinu extraligy velký vliv,“ věří Pešán.

Po nedělní prohře 1:3 v Hradci nebývale otevřeně zkritizoval lídry libereckého týmu. „Za celou sezonu toho bylo napovídáno už tolik, že už k tomu není moc co dodat. Chtěl jsem, aby si o sobě hráči spíš něco přečetli,“ vysvětlil liberecký trenér a sportovní ředitel.

Växjö je šedesátitisícové město v jižní části Švédska. Hokejový klub Lakers je poměrně mladý - vznikl v roce 1997 a do nejvyšší soutěže vstoupil v sezoně 2011/12. V roce 2015 získal švédský titul a nyní vede ligu suverénně o 14 bodů.

K postupu do finále Ligy mistrů potřebují hokejisté Liberce dnes na ledě Växjö vyhrát. Pokud utkání skončí remízou, následuje prodloužení, případně pak samostatné nájezdy.

„Myslím, že už jsme překonali veškerá očekávání, teď bychom to rádi vyšperkovali co nejlepším výsledkem. Ale za sebe bych to klidně vyměnil za to, abychom se netrápili v extralize,“ řekl brankář Jaroslav Janus, který by se měl postavit do liberecké klece i v úterý.

Odveta semifinále Ligy mistrů mezi Växjo Lakers a Bílými Tygry Liberec startuje v 18.30. Přenášet ji bude televizní stanice Sport 2.