Filippi netušil, že si letos ještě zahraje. Teď táhne Liberec

Své možnosti Filippi ukázal už v předkole proti Spartě, kde byl se dvěma góly a jednou asistencí nejproduktivnějším hráčem Tygrů. „Je to hezké, ale vůbec bych to nepřeceňoval, nasbíral jsem nějaké druhé asistence,“ řekl skromně. Vítěznou trefou přitom rozhodl úvodní úpornou bitvu v prodloužení a jeho gól bekhendovým blafákem ve třetím zápase na Spartě byl výstavní.

Filippi v minulosti válel za Liberec, ale před necelými třemi lety zamířil do KHL. V ruském Magnitogorsku se vypracoval mezi opory, dvakrát si s ním zahrál finále prestižní soutěže a v roce 2016 dokonce slavil titul. Na podzim ho však zabrzdily potíže se zády a s klubem se dohodl na předčasném rozvázání smlouvy. „O Vánocích jsem vůbec nevěděl, že v téhle sezoně ještě budu někde hrát. Jsem strašně rád za to, že se mi zatím daří a že můžu Liberci pomoct,“ uvedl 25letý reprezentant.

S klubem Bílých Tygrů uzavřel kontrakt do konce této sezony. „Chtěl jsem to mít podepsané pro případ, kdyby se mi náhodou udělalo líp, abych nemusel sedět doma na gauči a koukat na hokej jen v televizi, chtěl jsem taky hrát.“ Což se nyní děje. V Liberci našel dobře známé prostředí. S drtivou většinou spoluhráčů se znal, s víc než polovinou v minulosti hrával. Nejdřív se s týmem zapojil do tréninku a poprvé naskočil do domácího dvojzápasu s Jihlavou koncem února.

Postupně našel své místo na centru třetího útoku s křídly Bulířem a Kvapilem. A právě jejich lajna byla v předkole se Spartou nejúdernější libereckou silou. „S Buldou jsem už hrál dřív, i s Markem Kvapilem jsme si docela sedli, zatím jsme vyhrávali a trenér asi asi nechce měnit vítěznou sestavu. Ale mně je celkem jedno, s kým budu hrát. Zatím mám ještě někdy problémy sám se sebou,“ tvrdí rodák z Rychnova nad Kněžnou. Puky mu prý občas přeskakují hokejku a chybí mu větší klid, s každým odehraným střídáním se to však zlepšuje.

Po vyřazení Sparty v předkole ve třech zápasech dostali hokejisté Liberce dva dny volna a od pondělka se vrhli do přípravy na čtvrtfinále proti Hradci Králové. „O soupeři toho zatím moc nevím, snad jen to, že má odjakživa výbornou defenzivu. Náš tým má ale obrovskou vnitřní sílu a jeden nenechá druhého na holičkách. Teď by se nám to mohlo začít vracet.“

Dá se očekávat, že po skončení krátké liberecké mise vyrazí talentovaný útočník znovu do zahraničí. Za horizont vyřazovacích bojů extraligy se však Filippi nedívá. „Upřímně říkám, že neřeším nic jiného než play off.“