Liberecké hokejisty by mohl posílit útočník Filippi, Vantuch odešel

„Tomáš je nesmírně kvalitní útočník, navíc jde o libereckého odchovance. V této sezoně ho potkaly nepříjemné zdravotní problémy se zády, které ho dlouhodobě vyřadily ze hry. Umožnili jsme mu, aby mohl trénovat spolu s týmem a dostat se do původní formy,“ uvedl sportovní ředitel a trenér Filip Pešán na klubovém webu.

Filippi odehrál za Metallurg v sezoně 25 zápasů a nasbíral 17 kanadských bodů. V polovině prosince český reprezentant v KHL skončil, měl jít na operaci a zbytek sezony vynechat. Jeho zdravotní stav se ale začal postupně lepšit.

„V případě příznivého vývoje by mohl v závěru sezony týmu vypomoci i v zápasech, ale vše se bude odvíjet od jeho zdravotního stavu,“ řekl Pešán.

Rodák z Rychnova nad Kněžnou odešel z Liberce do Magnitogorsku v roce 2015 a v zahraničí má v plánu působit i nadále. „Po skončení sezony si bude hledat znovu zahraniční angažmá,“ dodal Pešán na adresu účastníka mistrovství světa v roce 2016, který s Metallurgem ve stejném roce získal Gagarinův pohár.

Vantuch bude hostovat v Chomutově

Další útočník Lukáš Vantuch míří z Liberce do Chomutova. Třicetiletý odchovanec Jihlavy bude v týmu Pirátů hostovat do konce této sezony. Opačným směrem se naopak vrací forvard Adam Dlouhý, jehož Bílí Tygři zapůjčili do Chomutova na konci listopadu.

Třiadvacetiletý Dlouhý může v pátek v dresu Liberce nastoupit právě proti svým dosavadním spoluhráčům, protože Bílí Tygři zavítají k duelu 47. kola do Chomutova. Vantuch ale bude chybět vzhledem ke zdravotním důvodům, kvůli kterým neodehrál ani nedělní zápas v Mladé Boleslavi.

Vantuch v této sezoně sehrál za Liberec 29 utkání a připsal si dva body za dvě asistence. Ve třech zápasech se představil i v prvoligových Benátkách nad Jizerou a zaznamenal gól a dvě přihrávky. V extralize sehrál bývalý hráč Sparty, Hradce Králové a Litvínova celkem 399 utkání a nasbíral 76 bodů (36+40).

„Je velký a silný. Věřím, že nám může pomoct,“ řekl sportovní manažer a hlavní chomutovský trenér Vladimír Růžička starší o 196 centimetrů měřícím a 104 kilogramů vážícím Vantuchovi, který má na kontě i čtyři straty za českou reprezentaci.

Dlouhý v tomto ročníku nastoupil za Liberec jen ve čtyřech utkáních a jinak působil převážně na farmě v Benátkách nad Jizerou. Díky hostování v Chomutově ale vylepšil svou bilanci v extraligovém ročníku na pět bodů za dvě branky a tři asistence z 25 utkání.

„Adam se u nás prezentoval velice dobrými výkony, přestože na začátku byl podceňovaný, protože k nám přišel z Benátek a nahoře toho letos moc neodehrál. Chtěli jsme Adamovo hostování prodloužit, ale Liberec si ho stáhl. Nabídli nám jiného hráče, což jsme přijali, abychom měli konkurenci,“ dodal Růžička.