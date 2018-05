Liberečtí hokejisté jdou do boje o finále Ligy mistrů. Už s Pešánem

Na libereckou střídačku se po měsíci opět postaví hlavní kouč Filip Pešán, který dovedl českou dvacítku na právě skončeném světovém šampionátu v USA na čtvrté místo. Spolu s ním se k týmu vrátili i trenér brankářů Láska a videokouč Vladyka.

„Za tu éru, co tady nebyli, se nám podařilo dovést mužstvo do semifinále Ligy mistrů. V pořadí extraligy jsme zůstali v podstatě tam, kde jsme tým přebírali,“ konstatoval trenér Karel Mlejnek, který se vrací do role asistenta.

Zatímco v domácí extralize strádají, aktuálně jsou jedenáctí a o předkolo play-off budou ještě muset svést tuhý boj, v Lize mistrů Bílí Tygři postoupili mezi nejlepší čtyři. Ve čtvrtfinále dokázali vyřadit švýcarský Curych.

„Je to obrovský úspěch, pro vedení, pro fanoušky. Když se podíváte na mužstva, která tam jsou... V semifinále je i Třinec, je to velká reklama pro český hokej,“ říká útočník Martin Bakoš, s 10 góly nejlepší střelec celé Ligy mistrů.

V semifinále však Liberec čeká ještě mnohem silnější soupeř. Växjö po 36 kolech suverénně vede kvalitní švédskou ligu o 13 bodů. Soupeře Severočeši dobře znají, v základní skupině na něj nenašli recept. „Dvakrát jsme prohráli a máme jim co vracet. Věřím, že se karta obrátí,“ říká Bakoš. „Zápasy v téhle lize jsou perfektní pro lidi, víc se tu útočí. Budou šance a my budeme ti lepší,“ dodal sebevědomě.

„Švédské týmy mají výborné bruslaře a hrají skvělý hokej, ale my budeme na Växjö dobře připravení. Možná pro nás bude trošku výhoda, že už se známe ze skupiny,“ uvažuje brankář Roman Will.

V liberecké brance by však měl v úterním zápase semifinále Ligy mistrů dostat šanci Jaroslav Janus, který Tygrům vychytal předchozí postupy přes švédskou Frölundu a Curych. V sestavě budou naopak chybět útočníci Kvapil s Redenbachem, kteří nejsou na soupisce pro evropskou soutěž. Další forvardi Bulíř a Stránský mají dlouhodobé zdravotní problémy.

První semifinálová bitva mezi Bílými Tygry a švédským Växjö Lakers vypukne v Liberci v 17.30. Vstupenka přijde na 150 korun. Odveta je na programu za týden.