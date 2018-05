Hokejový Liberec udržel Redenbacha a získal beka Stříteského

„Tyler nám v loňské sezoně po svém příchodu hodně pomohl. Byl důležitým hráčem v našich přesilových hrách. Je to ortodoxní centr velmi silný na vhazování i v zakončení. Navíc je svým přístupem k práci a tréninku výrazným příkladem pro naše mladé hráče,“ uvedl trenér a sportovní ředitel Filip Pešán.

Redenbach má bohaté zkušenosti z finské, švýcarské i české ligy. V extralize zatím odehrál 146 zápasů, ve kterých nasbíral 91 kanadských bodů. Do Liberce zamířil z finského Tampere vloni v říjnu.

Bílí Tygři navíc hlásí posilu do obrany: přichází Matěj Stříteský. Ofenzivní bek, který naskočil do extraligy už v 15 letech v dresu rodného Vsetína, se s Libercem dohodl na kontraktu do 30. dubna 2019.

„Matěj Stříteský je moderním typem obránce s velmi dobrým zakončením především v přesilových hrách, kde by měl také získat výraznou roli. Navíc je to hráč s pravorukým držením hole, což je charakteristika obránce, která nám tu několik posledních let chyběla,“ řekl Pešán.

Stříteský má na kontě 455 extraligových startů v dresu Vsetína, Litvínova, Mladé Boleslavi a Jihlavy. Čtyři utkání si 27letý hokejista připsal také za reprezentaci.