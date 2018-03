Bitva o čtvrtfinále začíná. Liberečtí hokejisté si na Spartu věří

„Velmi nás to mrzí, šestka byla velice blízko. Po tom, jak ne úplně šťastně se pro nás sezona vyvíjí, jsem doufal, že nám závěr přihraje něco do karet, ale nakonec si to budeme muset vybojovat opět těžší cestou,“ řekl trenér Filip Pešán.

V pondělí měli hokejisté Liberce regenerační den. Trenéři jim pustili vybrané pasáže z posledního zápasu. „Který jsme mimochodem odehráli velmi nadstandardně, bohužel v závěru jsme neproměnili přesilovku a inkasovali,“ vrátil se ještě Pešán k prohře 2:3 v prodloužení.

ON-LINE Liberec vs. Sparta od 18:00

Že na sedmý Liberec vyšla Sparta, která sice skončila desátá, ale má nesmírně silný tým, není v tygří kabině tématem. „Bude to jen o nás, Spartu neřešíme. Sami máme ohromně silný kádr a troufnu si říct, že si to v poslední době perfektně sedlo. Věřím tomu, že můžeme dojít velice daleko,“ řekl útočník Dominik Lakatoš.

„Sparta měla v posledních měsících neskutečně kvalitní nákupy hráčů, které zvedly úroveň kádru. Je to tým velkých jmen, který hraje aktivní hokej, což by pro fanoušky mohlo být dobré lákadlo. My se snažíme o hokej stejného ražení, mohla by to být vyrovnaná série a já věřím, že s dobrým koncem pro nás,“ uvedl Pešán. „Naším základním kamenem bude brankář Roman Will, který chytá velice spolehlivě.“

Obránce Ladislav Šmíd si za Liberec zahraje play-off po dlouhých 13 letech. Tehdy v sezoně 2004/5 to Tygři dotáhli do semifinále, kde padli s Pardubicemi.

„Byla to tenkrát báječná jízda. V NHL byla stávka a týmy byly nabité kluky ze zámoří. Pro mně jako osmnáctiletého to byla výborná zkušenost,“ zavzpomínal Šmíd. Jeho recept na Spartu? „Hrát na puku, neztrácet puky kolem modrých čar a všechno cpát do branky. Musíme mít dobrou přesilovku a oslabení, to bude klíčové. Máme velikou šanci postoupit,“ věří Šmíd. „Sparta si letos prošla něčím podobným jako my, chvíli se jí dařilo, chvíli zase ne, ale tým má kvalitní.“

Souboj Liberce se Spartou je reprízou předloňského finále, v němž Liberec zvítězil 4:2 na zápasy a slavil historický titul. Pikantní bude souboj pro útočníka Michala Řepíka, který před dvěma lety kraloval s Libercem a dnes stojí na opačné straně. „Nebudeme se připravovat na žádného hráče extra, Sparta má spoustu výborných hráčů jako my,“ řekl útočník Lakatoš.

První zápas série hrané na tři vítězná utkání se hraje dnes od 18 hodin v Liberci a pokračuje tamtéž ve středu v 18.20. Třetí duel následuje v pátek od 18.30 v Praze.