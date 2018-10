Ovlivněn Kaberlem vzhlíží k NHL. Snažím se ho napodobit, říká Hájek

NHL byla během přípravy už blízko, že?

Jo, snažil jsem se na to nemyslet a hrát svůj hokej. Všude jsem říkal, že chci první tým udělat, ale věděl jsem, že půjdu dolů, s tím jsem počítal. To se i stalo a mě poslali na farmu k Hartford Wolf Pack, abych se rozehrál. Já s tím absolutně souhlasím. Jsem radši, že tu dostávám 25 minut, čas na oslabení i v přesilovkách. S tím jsem spokojený, víc ovlivnit nemůžu.

V přípravě jste nastoupil jednou proti Islanders, dvakrát proti Flyers. Co vám zápasy a souboje s kapitánem Philadelphie Claudem Girouxem ukázaly?

Flyers i Islanders měli skoro plnou sestavu. Zápasy mi ukázaly, že se to dá. Na Girouxe jsem si dával větší pozor. Byl dobrej pocit jít s ním do souboje. Během jednoho jsem ho tak dohrál, že jsem se mu za ten krosček omlouval. Jen se tak podíval, přikývl a usmál se. Asi si říkal, že jde o mladýho, vyjukanýho kluka. (směje se)

Ze kterého ale jednou může vyrůst nový Marek Židlický nebo Tomáš Kaberle, ne?

Kaberle... to bych si přál, jeho jsem vždycky sledoval. Borec, líbilo se mi jak hrál, je chytrej. Ale k němu mám ještě daleko, zatím se ho snažím napodobovat. Navíc máme další šikovný obránce, kteří jsou v AHL nebo už v NHL. Já jen doufám, že můžu patřit mezi ty lepší.

U Rangers ta šance je, hodně obměnili kádr směrem k mladším, je tam víc prostoru, vnímáte to?

Říkají, že chtějí mužstvo obměňovat, nechat hrát mladší, už tam je Filip Chytil. Nechci znít namyšleně, ale zdravě si věřím, že bych NHL taky mohl hrát. Zatím makám na farmě, snažím se, abych byl co nejdřív připravený, aby mě mohli zavolat a já tam třeba i zůstal. Doufám, že mi šanci dají.

Rangers měli v týmu vždycky hvězdy, starší hráče. To je rozdíl oproti dnešku, že?

Je to trochu nečekané. Vždycky jsem míval Rangers za klub, kde hrajou starší hvězdy a říkal jsem si, že New York asi nikdy neudělám. Ale nosit jejich dres bylo krásný.

Když teď pozorujete první tým, co si o něm řeknete?

Že ti hráči mají hlavně víc zkušeností. Každý odehrál alespoň rok v AHL, další mají za sebou několik sezon v NHL. Já ještě zkušenosti potřebuju nabrat. Jít do NHL rovnou z juniorky se poštěstí málokomu. Rozdíl je obrovský, všichni jsou fyzicky vyspělejší a větší.

Přitom nejlépe placený hráč týmu a zkušený obránce Kevin Shattenkirk ve čtvrtek proti San Jose seděl jako zdravý náhradník...

Nevím, co se v týmu děje a co to může znamenat. Kevin může být zraněný a třeba to nechtějí říct. Já jsem s ním chvíli hrát, radil mi. Vždycky jsem se ho ptal, co zrovna dělat. Je to úžasný borec.

Táta nevynechal jediný zápas „Teď mi přijedou rodiče, těší se. Koukají na každý zápas, táta nevynechal jedinej, nastaví budíka a kouká po nocích. Je tu teď horší počasí kvůli hurikánu Michael, ale to snad přejde,“ těší se Hájek na příjezd rodičů.

Je i dobrý parťák do kabiny?

U Rangers je výborná parta, všichni starší jsou na mladší kluky hodní. Právě on nebo Chris Kreider se o nás starali.

Jak se na tréninku vlastně brání někdo tak rychlý jako Kreider?

On je nejen rychlej, ale i strašně silnej. Neviděl jsem silnějšího člověka než on. Je hrozně vytrénovanej, nemá procento tuku. Proti němu to je těžký. Jednou jsem ho vybránil, cvičení jelo dál, ale já z toho měl v hlavě Vánoce. (směje se)

Parťáka máte i na farmě, kde chytá Marek Mazanec. Jste za to rád?

Je výbornej, pomáhal mi zařídit byt, když jsem byl první týden vyjukanej. On je tady mazák, každý ho uznává a bere. Mají ho rádi. Občas spolu zažertujeme o NHL. Třeba se jednou všichni tři potkáme i s Filipem Chytilem v sestavě Rangers.