Když se ozvala Kometa, bylo jasno, říká Kašík. Ze spoluhráčů je nadšený

„Zároveň je v kinech film s Freddiem Mercurym, takže si ze mě někteří kluci dělají srandu, že vypadám jako on. Mimochodem na tom filmu jsem byl a je neskutečný. Skupinu Queen mám rád, takže knírek je takovou vzpomínkou na skvělého zpěváka a zároveň Movember,“ vyprávěl 26letý Kašík při prvním setkání s médii ve středu v Brně.

Rozhovor prokládal vtípky, náladu měl znamenitou. Právě absolvoval svůj první trénink s Kometou, do které přestoupil z ruského Chabarovsku. Tam to taková legrace nebyla.

„Když jsem slyšel poprvé, že mě Chabarovsk chce vyměnit, hodně mě to bolelo. Připravoval jsem se, chtěl jsem chytat v KHL. Není všem dnům konec. Prostě to tam nevyšlo,“ přiznal. Ještě měl na sobě výstroj a masku v barvách ruského celku. Zároveň už ale čeká na vyřešení zbývajících formalit, potřebných k tomu, aby mohl začít chytat za Kometu.

Kdy to nastane?

To závisí na tom, jak budou v Rusku rychlí s vyřízením papírů. Co jsem slyšel, může to trvat tak týden. Možná víc, možná míň, netuším. Musím si taky nechat podepsat výstroj od vedení extraligy, jsou tam další drobnosti.

Proč jste si vybral právě Kometu?

Řešilo se pár klubů, protože v extralize je spousta kvalitních gólmanů na postu jedničky i dvojky. Ozvalo se pár klubů, a když jsem se doslechl o Kometě, tak to byla naprosto jasná volba. Pak už jsem nad tím ani nepřemýšlel. Kometa je silné mužstvo, dvakrát vyhrála extraligu, nabídka takového klubu se neodmítá.

Jak vás přivítali noví spoluhráči?

Přišel jsem, se všemi jsem si podal ruku a pozdravil se s nimi. Pak jsem seděl v šatně a chvilku čekal na zátěžové testy, které musí mít každý hráč v extralize. Koukal jsem na hráče, kteří procházeli kolem, a jenom jsem si říkal, jak je tým silný. Tam šel jeden skvělý hráč za druhým. Byl jsem nadšený.

Tušíte, proč vám to tak rychle nevyšlo v Chabarovsku?

Těžko říct, máte spoustu úhlů pohledu. Když se podíváte na statistiky, tak ty nebyly dobré. Proč? Stál jsem v brance v zápasech s těžkými soupeři. Ale to mě neomlouvá. Chtěl jsem hrát velký hokej, a když chci být kvalitní, tak musím i se silnými soupeři podávat skvělé výkony. Nedostával jsem tolik prostoru, kolik bych si představoval.

Litujete kroku do KHL?

Určitě ne! Připravoval jsem se na to, jak jsem nejlépe mohl, měl jsem hodně hodin tréninku a dá se říct, že jsem tam vletěl bez pauzy. Byl jsem skvěle připravený jak kondičně, tak i chytáním. To bylo v přípravě vidět. Ale přišla sezona, chvilku se ale nedařilo a už jsem, dá se říct, neměl příležitost se ukázat.

Na přestup do KHL jste čekal docela dlouho. Odradila vás tahle krátká zkušenost?

Vždycky jsem tam chtěl chytat a posouvat se dál. Každý chce chytat NHL, ale to jsou velké sny a vedou k nim malé krůčky. Já jsem teď tady v Brně a chtěl bych, až nastoupím na první zápas, být úplně skvělý. Pomoct týmu ke třem bodům. Postupně se propracovávat dál a pomáhat týmu.

Dalo vám angažmá v Chabarovsku něco?

(přemýšlí) Asi to, že není radno poslouchat tolik řeči z vedení. Soustředit se hlavně na hokej a dělat to, co mě zdobilo. Neřešit věci okolo. Jestli chytám špatně, nebo dobře, jestli mě chtějí, nebo ne… snad budu příště zkušenější a ještě lepší gólman.

Máte pocit, že vás Rusové svými připomínkami rozhodili?

Těžko říct… člověka to vždycky trochu zamrzí a pochroumá. Má to v hlavě, když se doslechne, že o něho nemají zájem, zničehonic, lusknutím prstu. Pak je to těžší. Nikdy jsem se s tím nesetkal, ve Zlíně měli zájem vždy, tady v Brně teď taky. Doufám, že mě to posílí a budu ještě lepší.

Vy jste dlouhodobě byl v centru různých spekulací. Dlouho se řešilo, kdy a kam v KHL přestoupíte, a než jste se v Rusku zabydlel, už se přetřásalo, že končíte. Snášel jste to bez potíží?

Už se to (odchod z Chabarovsku) řešilo trochu déle, takže možná to v médiích částečně byla pravda… částečně zase ne. Možná mi spíš vadí, když jedny noviny napsaly, že mám už rozvázaný kontrakt a že jsem už absolutně skončil. Moje rodina pak těžko snáší takové lži. To mi vadí. Tehdy to nebylo podložené pravdou.

Po jak dlouhé době jste byl ve středu na ledě?

Fúúú… kolik dnů to je, pět nebo šest? Nějak se řešil přestup, ukončení smlouvy, Chabarovsk byl v Moskvě, kde byly dva dny volna, takže tam se netrénovalo, pak jsem cestoval domů… Necelý týden.

Předminulý pátek jste za Amur ještě chytal proti Petrohradu. Už jste věděl, že končíte?

Ano, tam už jsem to chvilku věděl.

Chytalo se vám psychicky líp, bez zábran? Podal jste výborný výkon.

To je na každém, jak to viděl… Chytalo se mi určitě skvěle, byl jsem vyhlášen nejlepším hráčem zápasu. To bylo takové potěšení z toho, že dny, kdy jsem nechytal, jsem využil k dobrému tréninku a přípravě na další angažmá. Cítil jsem se skvěle. To mi dodalo takovou energii do chytání.

Přečetl jste si rozporuplné reakce zlínských fanoušků, že posilujete právě Kometu?

Dal jsem si v úterý fotku na Instagram a píše tam strašně moc lidí.

Během přípravy se Libor Kašík představil v dresu Chabarovsku na brněnském ledě proti Kometě. Připsal si výhru 5:1. V dohledné době už by na stejném místě měl chytat jako domácí.

Spousta z nich mi to přeje a píše úsměvné věci jako hodně štěstí, ale chceme být nad Kometou.

Pak jsou lidé, kteří píší hodně škaredé věci… Ale to jsou lidé, kteří do toho až tak nevidí. Každý člověk má právo říct svůj názor. Na druhou stranu je i chápu. Jsou to zarytí fanoušci Zlína. Já jsem taky kluk ze Zlína, Zlín miluju jako město, ale hokej miluju mnohem víc a doufám, že rozhodnutí, jaké jsem udělal, bylo to úplně nejlepší.

Kromě toho koluje po internetu video, kde v roce 2014 v radosti po titulu Zlína říkáte, že Kometě byste smlouvu nepodepsal. Těšíte se na zápas ve Zlíně? Pojedete tam 9. prosince.

Těším se na atmosféru, moc se těším na zlínský stadion. Doufám, pokud budu chytat, že vyhrajeme. To si přeju úplně nejvíc, abych mohl porazit Zlín a zjistit, jaký je to pocit i z druhé strany. Vždyť je to pořád jen hokej.

Plánujete si přemalovat masku do barev Komety?

Osobně bych chtěl řešit vybarvení celé výstroje, ale ještě jsem se o tom nestihl ani bavit, protože jsem v Brně druhý den. Určitě bych si chtěl vymyslet nějakou skvělou masku, abych byl v klubových barvách, to chce každý gólman. Aby to bylo něco modrobílého.