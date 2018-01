Zlínský brankář Kašík: Škaredý hokej mi nevadí, hlavní jsou tři body

„Kdo se malinko vyzná v hokeji, tak věděl, že pokud chce být Zlín v této sezoně úspěšný, tak musí vyhrát. To se nám povedlo s obrovskou dávkou štěstí a odhodláním kluků, kteří tam nechali srdíčko,“ velebil Kašík své spoluhráče.

Co říkáte na střeleckou fazonu Okála?

Kdybych ho pochválil, přestal by hrát. (úsměv) Letos mu to lepí, jenom dobře pro nás. Ať vydrží. Krásně to z jedničky trefil, gólman neměl žádnou šanci.

Zlín oznámí změny v kádru Zamíří Roberts Bukarts do Třince? Spekulace o odchodu nejproduktivnějšího hráče hokejistů Zlína se dnes buď potvrdí, nebo definitivně vyvrátí. Klub Aukro Berani na dnešní dopoledne svolal mimořádnou tiskovou konferenci, na níž oznámí změny v kádru před koncem přestupního období (31. ledna).

Jihlava kousala, že?

Hrají všechno do brány, snaží se pořád střílet. Tak jsme dostali první gól. Trochu mě to překvapilo. Straka si puk zpracoval a místo, aby nahrával do prázdné, tak ho poslal za mě. Nestihl jsem v pohybu nahoru zareagovat. Naštěstí to bylo od nich všechno.

Z desátého místa jste poskočili na deváté. Na první nepostupovou pozici do předkola máte náskok čtyř bodů. Co ještě tahle výhra znamená?

Máme do úterního zápasu trošku klidnější hlavy. Hrajeme zase důležitý duel, i v Litvínově musíme jít na krev. Už zbývá jen pár zápasů, budeme pořád bojovat.

Předposlední Jihlavě jste odskočili na 17 bodů. Uklidnilo vás to?

Trošku jsme to v hlavách měli, pro nás je to pořád strašák. Podle toho také zápas vypadal. Nebylo to úplně ideální. Raději budeme hrát škaredý hokej a vyhrávat než hrát pěkně a prohrávat. Se třemi body jsem nesmírně spokojený. Oba týmy věděly, jak moc důležitý je zápas. Jihlava se mohla přiblížit dvanácté příčce, my jsme se zase mohli vzdálit play-out.

Jak moc psychicky náročný je finiš základní části, kdy může každý duel rozhodnout?

Tohle si moc nepřipouštím. Spíše se užívám hokej. Když si to takhle nastavíte v hlavě, tak nemůže být pro vás nic náročného. Jen musíte jít do zápasu s pokorou a plnit věci, které máte.

Po Litvínovu máte doma Olomouc. Je to kritická část sezony, kdy ji můžete zlomit na svoji stranu?

Opakuji to celou sezonu dokola. Chceme bodovat s každým. To je naše filozofie. I když je pravda, že tohle budou důležitější zápasy.