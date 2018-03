Kašík o své hlavě: Dohola jsem nechtěl, blond přeliv je vítězný

„Jsem strašně rád, že to není 0:2, protože pak bychom byli v hnoji. Ale bude to ještě nehorázně těžké,“ upozorňuje před dnešním a zítřejším pokračováním série na Zimním stadionu Luďka Čajky.

Druhý zápas byl daleko více vyhrocený, že?

Bylo to hlavně tím, že jsme měli strašně moc vyloučených. V první třetině jsme hráli dlouho v oslabení. Ale nepřipouštím si to. Nad některými situacemi se pousměju, jiné mě zamrzí.

Narážíte na to, že jste musel v první minutě nuceně střídat, abyste si upravil výstroj?

Den po zápase se už můžu vyjadřovat, že? Když jsem se díval na video, tak mě tam dvakrát došlapali. Tohle je play off, takhle se hraje. Vadí mi, že rozhodčí pak není schopen počkat ani chvilku, abych si to spravil. Raději jsem šel na střídačky, než abych byl vypsychovaný a řešil, co se mi rozepne.

V čem byl problém?

Vyskočil mi loketní chránič z vesty. Měl jsem také rozepnuté přezky na helmě. Rozhodčí mi řekl, že mám ještě deset sekund. A když jsem si chtěl nasadit helmu, tak mi všechny vyskočily a nešlo to absolutně stihnout. Je to o vzájemném respektu, rozhodčí mě nerespektoval a poslal s prominutím do háje. Vztekat se ale nebudu. Třeba ťápám blbosti a takhle jsou nastavená pravidla.

Za 70 vteřin jste byl zpátky. Rozhodila vás neplánovaná pauza?

Právě že vůbec ne. Jenom jsem nečekal, že jsou naši dva borci na trestné lavici.

V Olomouci jste hrával. Nemrzelo vás, když vás tamní fanoušci uráželi?

Nadávali? Mně přišlo, že mi fandili. Když jsem na rozbruslení něco chytil, tak mi tam zatroubili. Říkali mi Míro, Míro. Asi zapomněli moje jméno. (úsměv)

To těžko.

Ne, přijde mi, že mi fandí. Myslím to smrtelně vážně. Že si na mě vzpomenou, že mi pomáhají. Jak na mě pohukují, vím, že jsem doma, že mi fandí, že mi věří, že ví, že jsem kvalitní gólman. Za to jim děkuji.

Čtvrteční trénink jste vynechal. Potřeboval jste orazit?

Volno mi naordinoval Ríša (trenér brankářů Hrazdira), takže když budu chytat špatně, je to na něho. Někdy musím dát na radu zkušenějších. V hlavě jsem si od chytání odpočinul a v pátek budu mít zase neskutečnou chuť a sílu.

Na play off jste si obarvil vlasy na blond. Dohola jste nechtěl?

Když jsem něco vyhrál, tak jsem měl vždycky blond přeliv. Jít dohola mi přišlo docela nefér, protože je tady spousta spoluhráčů, co jsou dohola celoživotně.