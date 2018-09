Průkopník Suchánek. Český rozhodčí dostal práci v NHL na plný úvazek

„Snad příležitost dostanu. A když ne, nebude to konec světa,“ zůstával Suchánek před necelým rokem nohama na zemi v rozhovoru pro iDNES.cz.

Tehdy trvalo jen pár dní, než mu po těchto slovech přišel „povolávák“ mezi elitu nejen hráčskou, ale i rozhodcovskou. 16. listopadu 2017 si odbyl premiéru v utkání New York Islanders proti Carolina Hurricanes, celkově v uplynulé sezoně zasáhl ještě do 36 střetnutí.

A evidentně odvedl poctivý kus práce. Vedení ligy Suchánkův výkon neunikl a ocenil jej smlouvou na plný úvazek. Českému sudímu se to poštěstilo jako vůbec prvnímu sudímu, jenž není původem ze severoamerického kontinentu.

„Už vím, co od toho můžu čekat,“ vykládal spokojený Suchánek pro NHL.com. Loňské „poprvé“ ho seznámilo s několika zámořskými novinkami, jako třeba trenérskou výzvou nebo vyskakováním na mantinely. „Takže v tomhle směru jsem letos klidnější.“

Dalším specifikem života rozhodčího za oceánem je cestování, kdy si sudí sám objednává letenky a rezervuje hotelové pokoje. S tím Suchánkovi zpočátku pomáhal Chris Edwards, manažer rozhodčích v NHL.

„Naší prací je dostat do ligy ty nejlepší z celého světa. Takže proč ne on? Je jedno, jestli je někdo z Kanady nebo z Prahy,“ vysvětloval revoluční krok Edwards.

Privilegium pro Evropana

Suchánek nebyl prvním evropským arbitrem, který do věhlasné ligy nakoukl. Před ním to dokázali Jevgenij Romasko z Ruska a Marcus Vinnerborg ze Švédska. Na rozdíl od Suchánka se ale oni povýšení do plného úvazku nedočkali.

Nezvládli se totiž naplno adaptovat na odlišnou práci, jazyk, hokej a život vůbec. Zato 29letý český vyslanec v tomto směru obstál.

„I když zpočátku jsem byl nervózní,“ přiznává Suchánek, který měl pochybnosti o tom, zda bude stačit na nejslavnější soutěž na světě.

Skaut rozhodčích Al Kimmel ale nový přírůstek mezi rozhodcovskou smetánku chválí za pravý opak. „Všichni ho přijali za svého. Navíc ukázal skvělé kvality v práci na ledě.“

Až tedy v některém utkání NHL spatříte pruhovaného muže s číslem 60 na zádech, zbystřete. Na častou účast krajana v netradiční pozici si budou zvykat také čeští hráči. Třeba brankář Ondřej Pavelec by mohl vyprávět.

„Libor mu v přípravě řekl něco česky a Pavelec byl ohromen. Po zápase zaklepal na šatnu rozhodčích a pogratuloval mu k takovému úspěchu,“ vzpomíná na loňskou příhodu Edwards.