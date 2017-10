Šulák místo v prvním týmu Detroitu nezískal, bude hrát ve finském Lahti

Hokej

Dalších 7 fotografií v galerii Libor Šulák slaví gól, s gratulací přispěchal další hokejista Detroitu Colin Campbell. | foto: AP

dnes 16:02

Bojoval o svou šanci v Detroitu, před startem NHL naskočil do tří přípravných zápasů a dal i gól, ale místa v prvním týmu se Libor Šulák nedočkal. Český hokejový obránce však nezamíří na farmu do nižší AHL, vrací se do Evropy. Hrát bude za Pelicans Lahti, kam přestoupil ze Znojma ještě před podpisem kontraktu s Red Wings.

Třiadvacetiletý Šulák podepsal s Detroitem v květnu jako nedraftovaný volný hráč dvouletý nováčkovský kontrakt. Dočkal se jej krátce poté, co debutoval v národním týmu a rovnou se představil také na mistrovství světa v Paříži. Fotogalerie Zobrazit fotogalerii Vedení Red Wings se rozhodlo, že pro jeho další rozvoj bude místo Grand Rapids v nižší AHL přínosnější působení ve Finsku i v české reprezentaci, kde má šanci na start na únorových olympijských hrách v jihokorejském Pchjongčchangu. „Šulák je obránce s velmi dobrým bruslením, který podporuje útok a zapadá skvěle do herního stylu i týmu Pelicans,“ pochvaloval si sportovní manažer Lahti Janne Laukkanen na klubovém webu. Šulák se s týmem už seznámil v létě a absolvoval s ním poslední týden letní přípravy. Český bek, který hrál mimo jiné také za Chomutov, si v uplynulé sezoně EBEL připsal v 58 zápasech včetně play-off 31 bodů za 13 branek a 18 asistencí. Loni si se Znojmem zahrál finále a byl zvolen nejlepším nováčkem EBEL.