POHLED: Zamíří brněnský šéf Zábranský od titulu k reprezentaci?

Zůstat, jít nebo zůstat i jít. Volba bosse LZ Pokud se naplní informace MF DNES, že k hokejové reprezentaci směřuje Libor Zábranský, přijdou v Kometě náročná opatření. Zároveň s blížícím se závěrem finále hokejové extraligy, odehráním MS v Dánsku a koncem sezony se blíží vyřešení otázky, kdo nastoupí na místo trenéra národního týmu. Má-li to být Libor Zábranský, první muž Komety, je několik variant, co může pro Zábranského a jeho klub následovat. Zábranský na dvou židlích

Zní to bláznivě, ale nebylo by to poprvé, co tak něco znělo, a přece to Zábranskému vyšlo. Naskakování na střídačku národního týmu z provozu v Kometě by mu však přineslo ohromný zápřah. Časový i logistický. Musel by častěji pobývat v Praze, odjíždět z klubu na reprezentační akce během sezony. Natožpak kombinovat play off a přípravu na mistrovství světa plus případné cesty do zámoří. Zábranský jen u reprezentace

Musel by si pečlivě zvážit, koho místo sebe za svůj tým postavit. Mimo jiné jestli trenéra, nebo znovu kouče. Jestli suverénní osobnost, což ale nevyšlo v posledním případě v osobě Aloise Hadamczika, nebo si s pomocí méně ambiciózní „prodloužené ruky“ ponechat na tým přímý vliv. Opustit místo kouče Komety by pro Zábranského bylo velmi citlivé; velká část projektu, který nese úspěchy, stojí na něm. Zábranský nabídku odmítne

Taky možnost. Pro brněnského bosse je varianta osobní pomoci českému hokeji lákavá, ale obejde se bez ní. Nemá zapotřebí být hromosvodem v případě neúspěchu reprezentace, případně terčem řečí, kdyby se někomu zdálo, že z nějakého důvodu protežuje hráče z Brna. Nebo svým chráněncům zavřít dveře do národního týmu, aby se případné diskuse o protekci vyvaroval? To je nemyslitelné úplně. Jiří Punčochář