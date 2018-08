Nevěsta s věhlasem, ale bez věna. Bude lákat hokejová Liga mistrů?

„Soutěž je stále zajímavější a její úroveň se zvedá,“ propagoval ve středu šéf Ligy mistrů Martin Baumann, když se v Praze – podobně jako v Curychu, Berlíně nebo Helsinkách – setkal s tamními novináři. „V Česku jsou žurnalisté nejvíc zvědaví na finance,“ zavtipkoval Baumann při prezentaci pátého ročníku mezinárodní ligy. A nutno dodat, že logicky.

Z extraligových mančaftů se v minulosti ozývaly nářky, že účast v obnoveném formátu evropského měření sil si musí dotovat.

Jen pro srovnání – zatímco fotbalová Plzeň vydělá v základní skupině Ligy mistrů (bez bonusů za výsledky) bezmála 400 milionů korun, městský soused ze zimáku – stejně jako Brno, Hradec Králové a Třinec – si letos za „totožný úspěch“ přijde v přepočtu na 770 tisíc korun.

A tuhle cifru například hravě spolkne výprava leteckého speciálu za soupeřem ze Skandinávie. „Jsme ale rádi, že si Ligu mistrů zahrajeme,“ tvrdí kouč plzeňských hokejistů Ladislav Čihák. „Budeme mít konfrontaci s evropským hokejem.“

Poznat nové soupeře, reagovat na nové herní styly, zvýšit prestiž vlastní i celé ligy, propagovat klub za hranicemi a navíc se perfektně připravit na start extraligy. I takhle vypadá hledání pozitiv u zdánlivě (ne)lákavé hokejové nevěsty.

„Spousta kluků nehrála v cizině a takhle si můžou zkusit hrát proti Finům nebo Švédům,“ připojuje třinecký bek Lukáš Krajíček. „Navyknete si na vyšší úroveň a rychlost. Když pak přejdete do české ligy, která je lehce pomalejší, můžete vyčnívat,“ dodává kapitán Ocelářů, kteří loni v Lize mistrů doputovali až do semifinále.

Právě postup do závěrečných kol play off může účastníky mezinárodní soutěže dostat ze ztráty. „A peníze jsou to už hodně zajímavé, zejména v Česku,“ podotýká Baumann.

Nejlepší z 32 klubů – zprvu rozdělených do osmi čtyřčlenných skupin – vydělá 365 tisíc eur (necelých devět a půl milionu korun). Na odměnách se v letošním ročníku rozdělí téměř dva miliony eur, za čtyři sezony by měly celkové prizemoney vystoupat na hranici 3,5 milionu eur. „Nyní nám jde o to naplnit stadiony. Musíme lépe pracovat s kluby, marketingem i fanoušky,“ vytyčuje si Baumann.

I proto se na oficiálním webu ligy objeví propracovanější statistiky a grafy. Anebo interaktivní soutěže a kvizy pro příznivce. Švýcarský boss si od novinek slibuje vyšší zájem o mezinárodní mače, jejichž návštěvnost třeba ve Švédsku výrazně zaostává za tamní ligou.

Více diváků = plnější stadiony = lepší reklama pro potenciální sponzory. A generování lukrativnějších výdělků. I proto už dlouho nemusí platit, že hokejová Liga mistrů je přitažlivá nevěsta bez věna.