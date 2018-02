Hokejisté Jyväskylä vyhráli Ligu mistrů, ukončili švédskou nadvládu

Vítěznou branku vstřelil v 35. minutě útočník Joonas Nättinen a 20 vteřin před koncem při power play zpečetil výsledek do prázdné branky Janne Kolehmainen. Brankář Juho Olkinuora pomohl k triumfu finského celku čistým kontem.

„Byl neuvěřitelný,“ pochválil brankáře Olkinuoru střelec rozhodující branky Nättinen. „Soupeř byl velice těžký, ale my jsme to dokázali a vyhráli. Byla to dlouhá cesta a hodně těžké práce proti všem soupeřům. Je to skvělý pocit,“ doplnil sedmadvacetiletý Nättinen. Jyväskylä díky triumfu získala prémii 300 tisíc eur (7,6 milionu korun). Växjö, které v semifinále vyřadilo Liberec, nenavázalo na předchozí triumfy švédských klubů. První ročník obnovené evropské soutěže 2014/15 ovládla Lulea a v dalších dvou sezonách kralovala Frölunda, jež loni ve finále zdolala pražskou Spartu.

Domácí sice měli v úvodním dějství více šancí, ale gólman Olkinuora zůstal neprůstřelný. Hráči Jyväskylä, kteří v souboji o finále zdolali Třinec, se ubránili na přelomu první a druhé třetiny i při trestu Mäenpääho. Před polovinou utkání odolali hosté rovněž při 72 vteřin trvajícím oslabení tří proti pěti, při kterém měl velkou šanci Rosén.

Následně pykali dvakrát hráči Växjö a druhou početní výhodu už Jyväskylä využila. Střelou zpoza obránce z mezikruží překonal Fastha Nättinen. Snaha švédského celku o vyrovnání byla marná. V 52. minutě sice Växjö dostalo puk za Olkinuoru, ale toho předtím srazil Lundberg a sudí po poradě s videorozhodčím gól neuznali.

V závěru při Yonkmanově vyloučení sáhli domácí k power play, ale Calof šanci neproměnil. Naopak vzápětí definitivně rozhodl do prázdné branky Kolehmainen.