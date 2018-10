Kolaps v závěru stál Kometu zápas i na chvíli i jistotu postupu

Podepsalo se to pod porážku Brňanů s Zugem v předposledním duelu základní skupiny evropské soutěže. Kometa doma za devět minut vedla 2:0, nedokázala ale přidat další gól a Zug ve třetí třetině otočil na konečných 2:3 z pohledu českého mistra.

Místo jistého postupu, který si sama mohla zajistit tříbodovým vítězstvím, musel Kometu do vyřazovací fáze Ligy mistrů postrčit Eisbären Berlín výhrou nad Grodnem. To se také naplnilo, Eisbären vyhrál 4:1 a postaral se o to, že do Zugu už příští týden Kometa pojede dokončit boje ve skupině jako účastník osmifinále.

Bylo to jedno z mála pozitiv, které si domácí mohli ze středečního duelu odnést. Brněnští trenéři poslali do hry takřka kompletní sestavu, aby ji dostali do většího tempa při hraní pouhých dvou extraligových kol týdně, zápas jim to ale zvládnout nepomohlo.

„Produktivita útočníků dnes drhla a byly tam zbytečné fauly. Oslabení bylo strašně moc a možná se to na nás v závěru projevilo,“ podotkl Kamil Pokorný, trenér Komety.

Zug otočil výsledek dvěma trefami v 57. a 59. minutě. „Když dostanete gól na 2:2, druhý tým obvykle bývá na koni, což se potvrdilo i dnes. Zug toho ideálně využil,“ povzdechl si brněnský brankář Karel Vejmelka. „Hodnocení je lehké. Udělali jsme tři fatální chyby v posledních pěti minutách, které úplně otočily zápas. To se nám nesmí stávat. V žádném případě,“ kabonil se.

Tři dny po excelentním extraligovém představení, kdy posbírali 10 kanadských bodů za pět gólů a pět nahrávek, se vůbec neprosadili členové první útočné formace Komety. Peter Mueller jel v prvních vteřinách druhé třetiny sám na bránu a nedal, Petr Holík trefil tyč, ve výtečné pozici sám před brankářem se neprosadil Martin Zaťovič. Pozice, z nichž tři nejlepší brněnští útočníci v neděli cupovali Karlovy Vary, zůstaly nevyužity a jejich příspěvek týmu chyběl.

„Abych ale řekl pravdu, víc mě pálí ta zbytečná vyloučení. Nestalo se to poprvé v sezoně. Bylo to v Pardubicích, v Hradci Králové, proti Karlovým Varům... a dnes zase,“ řekl Pokorný.

S produktivitou je to ale to stejné. Uklidňující gól, hladká výhra, dohrávání zápasu bez nervů, to Kometa v této sezoně nezná. „Soupeř hrál na konci na hranici rizika a díky tlaku do brány a vyhraným soubojům, v nichž my jsme byli pasivnější, dokázal vyhrát,“ konstatoval Pokorný.

Nakonec tak za Kometu musel její postupový part sehrát až později večer Eisbären. Tím má brněnský tým od Ligy mistrů pokoj. V pátek doma hostí znovu v extralize vedoucí mužstvo tabulky z Litvínova.