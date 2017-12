Liberecký bek Šmíd: Opět se objevila naše bolístka, neproměňování šancí

„Nedokázali jsme proměnit žádnou šanci a naopak sami inkasovali z brejkové situace. Jednobranková ztráta do odvety však nic neznamená a je to stále otevřené. Rozhodně nepojedeme do Curychu bránit, naším jednoznačným cílem zůstává postup,“ prohlásil trenér Filip Pešán.

Liberec nedokázal před domácími fanoušky využít ani jednu ze čtyř přesilovek, Švýcaři za celý zápas neměli žádnou. Jediný gól utkání vstřelil skvělému Janusovi v liberecké brance ve 45. minutě Pestoni.

Bílí Tygři proti Curychu nastoupili bez některých opor. V sestavě chyběl nejproduktivnější hráč týmu Bakoš, Krenželok či Kvapil s Redenbachem, kteří přišli v průběhu sezony a nevešli se na soupisku. Šanci naopak dostali mladí útočníci z farmy Král a Teplý, kterému je teprve 16 let.

„Chyběla nám lajna a půl, ale kluci, kteří běžně hrají v Benátkách, to zvládli velice dobře. Byli vidět, bojovali. Myslím si, že jsme s nimi předvedli vyrovnané utkání,“ řekl obránce Ladislav Šmíd. „Šance byly na obou stranách, ale opět se objevila naše bolístka, tedy neproměňování šancí. Ale neskládáme zbraně, výsledek 0:1 je stále hratelný.“

I se švédskou Frölundou doma Bílí Tygři v minulém kole úvodní zápas o gól prohráli (2:3), ale nakonec na ledě dvojnásobných vítězů Ligy mistrů vybojovali postup v prodloužení.

„Půlku zápasu jsme do Švýcarů bušili. Myslím si, že jsme byli lepší. Potom, co dali gól, se skoro nepodívali na naši polovinu. Když budeme hrát jako ve třetí třetině, tak u nich dokážeme vyhrát,“ řekl obránce Petr Kolmann, který sezonu začal na farmě v Benátkách, ale pak se vyšvihl do prvního týmu Liberce.

V odvetě čtvrtfinále Ligy mistrů, které se hraje příští úterý v Curychu, už Liberec povede asistent Karel Mlejnek. Hlavní kouč Filip Pešán bude mít v příštích týdnech povinnosti u reprezentačního týmu do 20 let, který na přelomu roku čeká světový šampionát v Americe.

„Karel Mlejnek bude mít trochu větší roli, ale nebojím se toho. Trénoval Karlovy Vary jako hlavní kouč, tady už nás také několikrát vedl. Koneckonců, tehdy ve Frölundě to zvládl výborně,“ míní obránce Šmíd. „Jako starší kluci a lídři mu také musíme pomoct. Nemůžeme si říct, že teď je kouč pryč, sednout si na zadek a půjde to samo. To nejde. Musíme Karlovi pomoct a společně nás vést za úspěchem.“