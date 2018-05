Plzeň se v hokejové Lize mistrů utká s obhájcem, Kometa s Eisbärenem

Los hokejové Ligy mistrů Skupina A: Curych Lions (Švýc.), Vídeň Capitals (Rak.), Frölunda Indians (Švéd.), Aalborg Pirates (Dán.). Skupina B: Red Bull Mnichov (Něm.), TPS Turku (Fin.), Malmö Redhawks (Švéd.), Junosť Minsk (Běl.). Skupina C: HC Bolzano (It.), Skelleftea AIK (Švéd.), IFK Helsinki (Fin.), GKS Tychy (Pol.). Skupina D: Kometa Brno, Eisbären Berlín (Něm.), EV Zug (Švýc.), Něman Grodno (Běl.). Skupina E: Djurgaarden IF (Švéd.), Tappara Tampere (Fin.), Oceláři Třinec, Storhamar Hamar (Nor.). Skupina F: Kärpät Oulu (Fin.), Mountfield Hradec Králové, Norimberk Ice Tigers (Něm.), Rouen Dragons (Fr.). Skupina G: Växjö Lakers (Švéd.), SC Bern (Švýc.), Red Bull Salcburk (Rak.), Cardiff Devils (Brit.) Skupina H: JYP Jyväskylä (Fin.), HC Plzeň, HC Lugano (Švýc.), HC 05 Banská Bystrica (SR).