Snad jsem střeleckou smůlu protrhl, věří plzeňský mladík Kantner

„Před zápasem bychom za remízu určitě byli rádi. Ale po zápase, ve kterém vedete 3:0, to hodně zamrzí. Nedá se nic dělat, rozhodne odveta u nás v Plzni,“ uvedl 20letý útočník Matyáš Kantner, který ve druhé části zvyšoval na 2:0.

Kolik sil vás ten zápas stál?

Byl velice těžký, k tomu dlouhé cestování do Švédska. Ale úvod utkání se nám povedl, dvě třetiny jsme odehráli velice slušně. Pak na nás Švédové vlítli, my toho ve třetí části už vpředu moc neměli, jim se povedlo snížit a nakonec vyrovnat.

Váš gól byl hodně kuriózní, že? Doklepával jste za gólmana vlastní nepovedenou střelu.

Ve středním pásmu jsem zabojoval o puk, povedlo se, jel jsem sám na gólmana. Půlka branky byla prázdná, jenže já netrefil puk a povedlo se mi to až napodruhé bekhendovou dorážkou. Nepochopitelně to skončilo v bráně... Ale za svůj první gól v Plzni v sezoně jsem rád.

Přitom šancí jste měl spoustu...

Já moc doufám, že jsem to protrhl. Bylo to ubíjející. Od 26. července, kdy byl první přípravný zápas, až do začátku prosince. Je to konečně za mnou a já věřím, že mi tam nějaká branka ještě přibude.

Překvapilo vás, že jste se soupeři dokázali takhle vyrovnat?

Jsou to výborní bruslaři. Severský tým, stále v pohybu, dohrávali nás a byli stále nepříjemní. Ale dokázali jsme se tomu přizpůsobit, nepropadali jsme.

Hrálo se na hodně velkém hřišti, bylo složité si zvyknout?

Je to letiště, úplně jiné než v Plzni. Ale já to mám rád, je víc prostoru, víc místa si najet.