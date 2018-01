Srdnatý Třinec o postup do finále LM přišel v nájezdech. Liberec selhal

Účinkování českých týmů v soutěži tudíž končí, o titul si to rozdají Jyväskylä s Växjö.

Třinec to úvodní prohře 2:4 ve Finsku neměl jednoduché. Jenže se nevzdal. Už ve třetí minutě se dostal díky kanonýrovi Růžičkovi do vedení. Slezany nezlomilo ani to, že soupeř výsledek ještě do konce první třetiny otočil. Krátce po změně stran totiž vyrovnával Kovarčík, jenž u pravé tyče protlačil do sítě vyražené střelu parťáka Chmielewského. A zpátky do hry ho definitivně vrátil v čase 47:50 Musil, jenž tečoval Kovarčíkovu ránu mimo dosah gólmana. Nabitou euforii Třinec zužitkoval ve čtvrtý gól: Ondřej Kovarčík po přihrávce Ciencaly nadvakrát zasunul kotouč do hostující branky. V prodloužení už byly oba týmy opatrnější, a tak došlo na samostatné nájezdy. V nich však dávali góly pouze Finové. Poprvé se prosadil ve čtvrté sérii Immonen, jenž se nerozmýšlel a prostřelil Hrubce, podruhé hned po něm Suomela, jenž pálil přesně k tyči.



Branky a nahrávky: 3. Martin Růžička (Marcinko, Rákos), 26. M. Kovařčík (Chmielewski, Dravecký), 48. D. Musil (M. Kovařčík), 51. O. Kovařčík (Cienciala, M. Kovařčík) - 11. Vainio (J. Immonen), 18. J. Immonen (Hytönen), rozhodující sam. nájezd J. Immonen. Rozhodčí: Andersson (Švéd.), Lemelin (Rak.) - Hynek, Špůr (oba ČR). Vyloučení: 2:4. Využití: 0:1. Třetiny: 1:2, 1:0, 2:0. Diváci: 5048. První zápas: 2:4.



Třinec: Hrubec - M. Doudera, Krajíček, Roth, Linhart, D. Musil, Kovář, Jank - Martin Růžička, Marcinko, Rákos - Chmielewski, R. Vlach, Dravecký - Svačina, Polanský, Adamský - O. Kovařčík, M. Kovařčík, Cienciala - Hrňa. Trenéři: Varaďa a Zadina.

Jyväskylä: Olkinuora - Kalteva, Vainio, Kuukka, Mäenpää, J. Jokinen, O. Ikonen, Lindroos, Yonkman - Nattinen, J. Immonen, Tuppurainen - Rooba, Hytönen, Louhivaara - Puustinen, Suomela, Turkulainen - Saari, Straka, Kolehmainen. Trenéři: Virtanen, Ahvenjärvi, Konttinen a Turunen.

Liberec dopředu věděl, že ho čeká hodně náročný úkol. Zaprvé v úvodním utkání doma pouze remizoval 1:1 a zadruhé proti Växjö dvakrát neuspěl už v základní skupině Ligy mistrů. Že jde o příliš silného soupeře, to se ukázalo záhy po úvodním buly. Domácí totiž hned zkraje zápasu vstřelili během 36 vteřin dva góly a rozhodli o svém postupu. Při první trefě dostal přihrávku na kruh Pettersson a bez přípravy vypálil přesně mezi gólmana Januse a tyčku. Při druhé se zjevil před prázdnou klecí Lundberg a pohodlně doklepl... Pro Liberec to byla rána, ze které se už neprobral. Zvlášť když v čase 15:34 nedokázal Jašek pohlídal Fröberga, jenž hlídkoval před brankou a opět dával do prázdné. Švédové si zbytek zápasu užili a přidali další tři trefy.



Branky a nahrávky: 6. E. Pettersson (Martinsson, J. Pesonen), 7. M. Lundberg (Shinnimin, Calof), 16. Fröberg (Netterberg, Welch), 22. Kiiskinen (J. Pesonen, J. Persson), 53. Netterberg, 59. E. Pettersson (Kiiskinen, Welch) - 40. P. Jelínek (L. Krenželok, Ševc). Rozhodčí: Schrader, Piechaczek (oba Něm.) - Lundgren, Pihlblad (oba Švéd.). Vyloučení: 2:3. Využití: 1:1. Třetiny: 3:0, 1:0, 2:0. Diváci: 4711. První zápas: 1:1.



Växjö: Fasth - J. Persson, Rahimi, Martinsson, A. Lundberg, Högberg, Welch, Bohm - Calof, M. Lundberg, Shinnimin - J. Pesonen, E. Pettersson, Kiiskinen - Netterberg, Fröberg, Röndbjerg - Brodecki, Josefsson, Reddox - Carnbäck. Trenéři: Hallam, Hellgren a J. Jönsson.

Liberec: Janus - Pyrochta, Ševc, Jánošík, Šmíd, Husa, Derner, Jan Bednář - Bakoš, P. Jelínek, L. Krenželok - Lakatoš, Jašek, Ordoš - Z. Král, Bližňák, Psota - Hrabík, Vantuch, D. Špaček. Trenéři: Pešán a Mlejnek.