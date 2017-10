Třinečtí hokejisté hrají v Lize mistrů o postup, vyzvou HV71

Nejblíže postupu do play-off je německý Mannheim, jenž má stejně jako Třinec devět bodů a čekají ho dva zápasy s nejslabším celkem skupiny, dánským Esbjergem, jenž dosud nebodoval.

Třetí Jönköping má bodů šest...

To znamená, že Oceláři potřebují ze souboje se švédským protivníkem získat nejméně dva body.

„Nemůžeme ale spoléhat na to, že když neuspějeme teď ve Švédsku, tak zvítězíme doma,“ upozornil třinecký obránce Vladimír Roth. „Bude to těžký zápas, zase něco jiného než domácí liga. Musíme přepnout a zkusit rozhodnout už venku.“

Oceláři se musejí rychle přeorientovat na Ligu mistrů. V neděli prohráli ve Zlíně 0:4, v pondělí v devět hodin dopoledne odletěli z Mošnova na sever a už dnes hrají znovu.

„Doufám, že nebude nic těžkého přepnout na Ligu mistrů,“ uvedl Roth. „Navíc, když hrajeme o postup. Je nám jasné, že kdo ten první zápas vyhraje, tak bude mít velkou šanci jít dál. Už to je pro nás velká motivace.“

Třinecké čeká třetí zápas během pěti dnů. „Na to jsme zvyklí. K tomu je začátek sezony, takže síly jsou. I s přeletem to bude těžké, ale věřím, že to zvládneme,“ dodal Roth.