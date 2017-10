Fičák to byl ve Švédsku i u nás, přiznal třinecký brankář Hrubec

Ocelářům v rozhodujícím zápase s Jönköpingem pomohly dva góly během úvodních deseti minut. „Je to tak,“ potvrdil Hrubec, který předtím ve Švédsku, kde Třinec prohrál 1:2 na nájezdy, chytil 41 střel. „Říkali jsme si, že na ně doma musíme vletět a dát nějaké branky, abychom určili tempo hry. To se nám díky Bohu povedlo.“

Jak cenný ten postup je?

Nesmírně. Celá skupina byla opravdu těžká. Mannheim (3:0 a 2:6) byl neuvěřitelně silný střelecky, HV71 bylo neskutečně nabruslené a Esbjerg také. S ním nám ale vyšel hned úvodní zápas (9:1), ale věděli jsme, že u nich to tak snadné nebude, což se potvrdilo, když jsme vyhráli jen 2:1. Všichni tři soupeři byli velmi kvalitní, takže o to více si toho postupu ceníme.

Co jste říkal na to, jak byli Švédové rychlí?

Jejich přechod přes střední pásmo byl ťuk ťuk a jeli. Musím pochválit kluky, že i přes tu jejich rychlost stíhali bránit. Třetí hráči se vraceli, byly tam zblokované střely. Ten zápas měl všechno, co měl mít.

Martin Adamský říkal, že ve Švédsku se mu z rychlosti protihráčů až motala hlava. Tentokrát se zdálo, že jste se jim vyrovnali. Je to tak?

On to byl fičák ve Švédsku i tady, ale když tak hrají oni, my musíme taky. Bylo to kvalitní utkání a jsem rád, že přišlo tolik lidí (4 115), což v Třinci na Ligu mistrů ještě nebylo.

Je pro vás udržení čistého konta proti takovému protivníkovi cennější?

Každá nula je cenná a vážím si jí, ať je to v Champions League, nebo v extralize. Musí se sejít hodně faktorů, takže vždy je to velmi cenné.

Když má soupeř tak rychlé hráče jako Jönköping, je to pro gólmana složitější?

Furt musím chytat puk. Nesnažím se myslet na to, kdo proti mě stojí. A rychlost musíte přizpůsobit soupeři, anebo ho ještě předčit... Jsem tam od toho, abych puky chytal.

K tomu jste nahrál na třetí gól. Těsně předtím jste ho mohl sám vstřelit, ale Pettersson se stihl do branky vrátit, když už odjížděl z ledu, aby hosté hráli v šesti.

Když jsme si po zápase podávali ruce, tak mi říkal, že by bylo smutné, kdybych poslal puk skrz něj. Tak jsem mu odpověděl, že to jsem nechtěl, že jsem střílel, když jsem viděl, že jede na střídačku.

V první a druhé třetině jste měli pět vyloučených, ale v té poslední už nikoho. Dávali jste si větší pozor?

Věděli jsme, že vylučováními za stavu 2:0 budeme dostávat soupeře do hry. Ale naštěstí jsme ta předchozí oslabení dobře ubránili. Do dalších zápasů si však na to musíme dávat pozor.

Co vám zápasy ve skupině Ligy mistrů daly?

Jsou to určitě další zkušenosti. A měly by nám pomoci psychicky. Zároveň si však nesmíme o sobě kdovíco myslet. Porazili jsme HV71, ale nesmíme podcenit žádného soupeře v extralize.