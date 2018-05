Přerost posílil projekt Dukla. Litoměřice budou ohrávat reprezentanty

Bez Dukly by první liga nebyla Do play off sice nepostoupili, přesto v hokejových Litoměřicích nesmutní. Dokázali tu dobře rozjet projekt Dukla, který v prvním roce své existence posunul v kariéře řadu mladých hráčů a zároveň pomohl i udržet provinční klub v první lize. „V našich podmínkách okresního města nejsme schopni poskládat tým tak, aby hrál kvalitně tuhle náročnou soutěž. Tohle byla jediná cesta, jak zachovat první ligu v Litoměřicích. A povedlo se to,“ spokojeně říkal v rozhovoru pro klubovou televizi prezident litoměřického Stadionu Daniel Sadil. Zatím tříletý projekt funguje tak, že Litoměřice postaví jen kostru týmu ze zkušenějších hráčů a mužstvo pak doplňují mladí talentovaní reprezentanti ze všech koutů Česka. „Nikdo nevěděl, co to udělá, když sem přijde tolik mladých hráčů. Otočilo se tady hodně kluků, co reprezentovali českou devatenáctku nebo dvacítku, vynikající gólmani, jako například Škarek. Určitě o těch hráčích ještě uslyšíme. Hodně už jich dostává velký prostor v extralize,“ líbí se Sadilovi. Program Dukla bude v Litoměřicích pokračovat. „Musíme se poučit z chyb a hlavně být trpěliví. Možná tady pomůžeme vychovat hráče pro příští olympiády, ale musíme jim dát šanci se to naučit. A naučit se promíjet chyby, na které mají mladí hráči právo.“