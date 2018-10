Zkrat. Litvínovští hokejisté dostali při vlastní přesile dva góly

Přitom Verva začala dobře, rychle uťala čekání na gól, který nedala dva zápasy a celkem 126 minut. Už v čase 1:13 se z úhlu prosadil kapitán Trávníček.

Hosté vedení drželi víc než půl zápasu, než Eberle dorážkou v oslabení srovnal. Pak Indiáni využili díky Kindlovi přesilovku, potom se trefil znovu Eberle a skóre uzavřel opět v oslabení Straka.

„Asi jsme měli fazonu ještě z oslabení v Třinci, i tam jsme měli šance,“ tvrdil plzeňský útočník Jan Eberle. „První úkol je ubránit jejich klíčové hráče. A oni mají skvělé - Petružálek, Hübl, Lukeš... Ale řada týmů hraje přesilovky jen s jedním bekem a stojí za to zkusit jít dopředu, když se naskytne šance. Dnes to byl Strakův večer. On je strašně rychlý, při prvním gólu mi odvezl dva beky i gólmana a já to tam jen plácnul. I u čtvrté branky ukázal, jak byl nezastavitelný.“

Nezastavitelná je zatím i černá série žlutočerných. Někdejší lídr Litvínov rupnul už počtvrté v řadě! „Máme potíž při zakončení a v přesilovkách. Na začátku sezony to vycházelo, teď je to jinak. Je to o hlavách, musíme kluky zase nastartovat. Umí to sehrát,“ míní Skuhrovec. „Body se nám teď nedaří získávat, i když úseky zápasů jsou kvalitní. Věřím, že hráči rychle najdou sílu a pohodu, a začnou si věřit.“

Už v úterý Verva předehrává na Spartě. A potřebuje zatočit s bídnou produktivitou. Zatímco v prvních pěti kolech se pyšnila průměrem 4,6 gólu na zápas, v posledních sedmi zápasech to je 0,85 branky!

„Dáváme teď žádný nebo jeden gól, na to se nedá vyhrávat,“ hořekoval obránce Jiří Hunkes po sobotním domácím krachu 0:2 se Spartou. „Musíme na tom zapracovat. Jít víc do brány, střílet. Snažíme se hrát jednoduše, ale po čtvrté střele, co se neujme, si člověk řekne: Nic z toho není, zkusím radši nahrát.“