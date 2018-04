V baráži musíme emoce ustát, ví litvínovský asistent Skuhrovec

„Už delší dobu se trochu potýkáme s vyloučeními, ale emoce s hráči cloumají a právě ony vzplanou v takovém bojovném utkání, které je oboustranně na krev,“ řekl litvínovský asistent Radim Skuhrovec na klubovém webu. „Samozřejmě s tím vůbec nejsme spokojeni. Dukla to tentokrát ustála lépe než my, proto je výsledek takový, jaký je.“

Jenže Jihlava se do vedení dostala paradoxně při vlastním oslabení, když ujel Tomáš Jiránek. „Skákal jsem zrovna na led a viděl jsem, jak Suchánek vyhazuje puk. Šel jsem trochu napřed, odrazilo se to ke mně, podíval jsem se, kde stojí gólman a dal jsem to kličkou do forhendu,“ popsal v ČTK Jiránek.

Zkraje 3. třetiny domácí díky Kajínkovi využili přesilovku a vedli 2:0. „Bylo to relativně vyrovnané utkání, o jeho vývoji rozhodly dvě přesilovky. Nejprve šla Dukla do vedení při té naší a následně dokázala využít svou početní převahu,“ zalitoval Skuhrovec.

V čase 53:53 zvyšoval Hubáček po přihrávce zpoza branky, litvínovská jistota Hübl od modré čáry jen korigoval, při power play Litvínova jeho porážku zpečetil Zeman. „Byla to velká bitva,“ viděl asistent hostů a domácí střelec Jiránek tvrdil: „První gól nás uklidnil. Začali jsme hrát více na puku a díky tomu jsme si i víc věřili.“

Litvínovský kotel vyvolával jméno šéfa svého fanklubu Jana Ptáčka, který v pátek v Kladně odnesl atak ochranky zlomenými nosem a žebry. Skončil v nemocnici. „Zcela nepřiměřený zákrok několika členů pořadatelské služby bude řešit policie. Volali mi z vedení Kladna, vyjádřili velkou lítost a omluvu,“ napsal Ptáček na svůj Facebook.